Un accidente entre dos coches en la AP-4 provoca retenciones kilométricas sentido Sevilla con atascos también en la SE-30

Un accidente de tráfico en la AP-4, a la altura del término municipal de Lebrija, está provocando este domingo retenciones kilométricas en sentido Sevilla. Según ha informado el 112 a este periódico, los primeros avisos se recibieron sobre las 12.50 horas por una colisión por alcance entre dos turismos en el entorno del kilómetro 53,3 de la autopista. A pesar del impacto, no constan heridos.

El siniestro ha afectado a la circulación en una jornada de tráfico intenso hacia la capital hispalense. La Dirección General de Tráfico mantiene avisos de nivel amarillo por circulación irregular en la AP-4 sentido Sevilla, con retenciones entre el kilómetro 51, en Lebrija, y el kilómetro 43, en Las Cabezas de San Juan.

Además, la congestión se extiende a otros puntos de la misma vía. Tráfico también informa de circulación irregular entre el kilómetro 38, en Vetaherrado, y el kilómetro 30, en El Trobal, igualmente en sentido Sevilla. A ello se suma otro aviso en la AP-4 a la altura de Dos Hermanas, donde se registran retenciones entre los kilómetros 17 y 14 por un accidente y un obstáculo fijo en la calzada.

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La situación también se complica en la SE-30, donde se han registrado retenciones por circulación irregular desde el kilómetro 9, en Fuente del Rey, hasta el kilómetro 15, en San Juan de Aznalfarache, en sentido creciente de la kilometración.