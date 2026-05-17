SUCESOS
Un autobús de Tussam atropella a un peatón en la Puerta Osario
Según Emergencias Sevilla, los hechos han tenido lugar sobre las 10,00 horas de esta mañana, concretamente en la calle Recaredo esquina con las calles Gonzalo Bilbao y Puñónrostro
Una persona ha resultado herida en la mañana de este domingo, 17 de mayo, tras ser atropellada por un autobús de Tussam en Sevilla capital. Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Sevilla a este periódico, los hechos han tenido lugar sobre las 10,00 horas de esta mañana en la zona de Puerta Osario, concretamente en la calle Recaredo esquina con las calles Gonzalo Bilbao y Puñónrostro. De acuerdo con los avisos que ha recibido el cuerpo de Emergencias por parte de los testigos, se el peatón sería una persona de avanzada edad.
Una hora después del atropello, en plena calle Recaredo, un coche de la Policía Local protegía en la carretera una gran mancha de sangre en el suelo, para evitar que los vehículos circularan sobre el charco de sangre. De acuerdo con Emergencias Sevilla, hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos sanitarios del 061 y de Policía Local para atender al herido, del cual no han trascendido más datos.
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