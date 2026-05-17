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EDUCACIÓN PÚBLICA

La escuela infantil de San Jerónimo gana una línea de 3 años tras semanas de reivindicaciones: "Es un logro para el barrio"

Ante la pérdida de plazas paulatina en los centros educativos andaluces por la caída de la natalidad, la escuela de este barrio sevillano ha conseguido sumar una línea de 3 años y acogerá el próximo curso a 38 alumnos nuevos

Fotografía de la última manifestación de las familias del CERP San Jerónimo para reclamar la ampliación de plazas.

Fotografía de la última manifestación de las familias del CERP San Jerónimo para reclamar la ampliación de plazas. / El Correo

Rocío Soler Coll

Rocío Soler Coll

Tras semanas de reivindicaciones, la presión de las familias ha surtido efecto: la Escuela Infantil Fernando Villalón, perteneciente a la Junta de Andalucía, ha ganado una línea y podrá acoger a un total de 38 alumnos nuevos el próximo curso. Para el barrio de San Jerónimo, esta petición era importante, no solo porque permitía ampliar la oferta de plazas de este centro público, sino porque daba la posibilidad a 11 familias de que sus hijos permanecieran en el barrio durante los primeros años de escolarización.

Así, este lunes el delegado territorial de Educación en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, llamó a la presidenta del AMPA, Carmen Nieto, para comunicarle que, finalmente, el centro contaría con una línea más para el curso 2026/2027. "Nuestro ruido ha servido y estamos muy satisfechos porque era una necesidad de las familias y es también un logro para el barrio", apunta la madre. Cabe recordar que el pasado jueves 8 de mayo, las familias se manifestaron en la puerta del centro para reclamar la ampliación de plazas y para exigir más profesorado especializado en educación especial. La movilización es un arma conocida por las familias de este centro, que han recurrido a las reivindicaciones en numerosas ocasiones para exigir mejoras en el centro en los últimos años: desde el refuerzo de la plantilla, reformas en el mobiliario, hasta la ampliación de las plazas.

Desde la Delegación Territorial de Educación, órgano que pertenece a la Junta, defienden que el aumento de las plazas es el resultado de un estudio de planificación, basado en el aumento de solicitudes y en "otros criterios".

"No sabíamos qué hacer para que nos dieran una segunda aula"

Las alarmas de las familias del E.I Fernando Villalón saltaron a finales del mes de abril. El colegio llenó el cupo de plazas ofertadas y sobrepasó la cifra con 11 solicitudes de niños de 3, 4 y 5 años. Sin embargo, tal como explica la presidenta del AMPA, no se barajó la posibilidad de sumar una clase más de 3 años, obligando a las familias a tener que buscar otro centro para sus pequeños. "Teníamos este problema desde que nos quitaron la segunda línea hace dos años y ya no sabíamos qué hacer para que nos dieran una segunda aula teniendo demanda de alumnos", sostiene Nieto.

Familias del CERP San Jerónimo durante la última manifestación a las puertas del centro.

Familias del CERP San Jerónimo durante la última manifestación a las puertas del centro. / El Correo

El próximo curso 56 alumnos cursarán el segundo ciclo de infantil en la escuela Fernando Villalón, que estará compuesta por dos clases para niños de tres años, una de cuatro años y otra de cinco.

La disminución de líneas en los colegios andaluces es una lacra con la que convive el sector educativo. La caída de la natalidad afecta de lleno a la escolarización y las escuelas infantiles son las principales afectadas. Cae el número de matrículas y cae el número de aulas. Sin embargo, ante lo que empieza a considerarse una anomalía -el hecho de que un centro reciba más solicitudes que plazas disponibles- las familias reclaman que se respete la voluntad de los padres y se aumenten las líneas cuando la demanda sea suficiente. Cabe recordar que este curso la provincia de Sevilla perdió 1.460 alumnos menos respecto a 2024

"Nos faltaba profesorado de educación especial para todo el colegio"

"No son números, son niños. Ptis y plazas para todos". La gran carpa que hicieron para la manifestación de la semana pasada los padres de la escuela de San Jerónimo no solo exigía el aumento de plazas, sino la incorporación de Personal Técnico de Integración Social (PTIS). "Nos faltaban PTIS para todo el colegio, tenemos cinco niños con necesidades especiales y no había ninguna Ptis", reclama la madre. Esto también cambiará el próximo curso. La Delegación Territorial de Educación también introducirá la figura de este profesional para los alumnos que lo necesiten. "Lo hemos conseguido. No sabemos si estará a jornada completa, pero por lo menos es algo", sostiene Nieto. Actualmente, el centro ya goza de una pedagoga terapéutica y de una profesional de Audición y Lenguaje.

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"Queremos agradecer tanto a Blanca Gastalver (delegada de Educación en el Ayuntamiento de Sevilla) como a Miguel Ángel Araúz la colaboración", insiste la madre durante la conversación. Este colegio sevillano ha podido recuperar una línea, disminuyendo así las ratios de las clases -una de las principales reivindicaciones de las familias- gracias a la movilización organizada de las familias.

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