Uno de los festivales gastronómicos más famosos de Sevilla vuelve este fin de semana con tapas de autor, talleres y 'show cookings': así será la nueva edición de Gastrogarden junto al Guadalquivir

Vuelve a Sevilla el festival gastronómico considerado por los visitantes y la propia organización como el "más animado" del territorio: Gastrogarden Fest. Una cita que fusiona cocina, ocio y música con una amplia programación que se extenderá desde este viernes y hasta el domingo.

En su nueva y privilegiada ubicación, en el Paseo de Colón y el Marqués de Contadero, junto al Guadalquivir, Gastrogarden ofrece a sus asistentes más de una treinta de actividades culinarias, musicales y familiares, como talleres, show cookings, iniciativas infantiles y catas, además de poder degustar las mejores tapas de autor por apenas unos euros.

Un festival gastronómico junto al Guadalquivir

"El Paseo de Colón y el Marqués de Contadero se transformarán en un paraíso culinario donde la mejor oferta gastronómica local convive con experiencias únicas", señalan desde la organización de esta cita.

Además, asegura que los visitantes podrán disfrutar de "una selección de lo mejor de la alta escena gastronómica sevillana" con más de una treintena de actividades y la participación de más de una decena de restaurantes de reconocido prestigio.

Tapas de autor desde 6 euros y más de una decena de restaurantes

De ese modo, el festival contará con una 'Zona Gastro' en la que los mejores restaurantes de Sevilla ofrecerá tapas de autor, disponibles desde 6 euros.

Entre los negocios participantes en la sección de 'Taperías' destacan establecimientos como Abazero, Ajo y Agua, Anónimo, Augurio, Barra Baja, La Cochera del Abuelo, Desacato, Eterno, Gastrogarden, Sal Gorda, Sevruga y La Tizná.

A estos se suman sus 'Dulcerías', como Bolas, Kombucha-T, La Tarta de la Madre de Cris, Muy Coffee y Solo Chai a lo que se suma en el ámbito infantil GastroKids.

Show cookings, catas y talleres para todos los públicos

Pero los asistentes no solo podrán degustar los bocados más innovadores y sabrosos por pocos euros, sino que también podrán disfrutar de una amplia programación de actividades para todos los gustos y edades.

De ese modo, las iniciativas comenzarán este viernes a las 13.00 horas con el acto inaugural y un show cooking de Adrienne Chaballe, mientras que entre las 16.00 y las 17.00 horas se llevará a cabo la cata de 'Café Ineffable' por parte del negocio Ineffable Coffee.

La programación del viernes en Gastrogarden Fest

Entre las 17.00 y las 18.00 horas se realizará un show cooking por parte de Bosco Benítez, de La Cochera del Abuelo, misma hora a la que se celebrará un taller de 'mesa bonita con flores, frutas y verduras' impartida por Ángeles Bauzano.

De 17.30 a 18.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de una cata de los productos de Cata Bodega Prieto Pariente por parte de Jaime Sánchez, mientas que de 18.30 a 20.00 horas se celebrará el taller de coctelería de Maldito Cocktail Bar.

Las actividades finalizarán de 19.00 a 20.00 horas con la cata de La Chardonnay en su origen, de Ugo Moreno.

Show cookings y bebidas durante la segunda jornada

Las actividades continuarán el sábado con la masterclass 'Fromelier: el oficio del catador de quesos', impartido por Álvaro Ocaña de 12.00 a 13.00 horas, a lo que seguirá de 12.30 a 13.30 horas la cata de Bodegas Baigorri y Gran Bazán por parte de Carlos Reyes.

Entre las 13.30 y las 14.30 horas se llevará a cabo el show cooking de Leartá, a lo que seguirá de 14.00 a 15.00 horas la cata de Bodega Colonias de Galeón, guiada por Mari Ángeles Pérez.

La programación continuará con un show cooking de Cañabota de 15.00 a 16.00 horas, tras lo que se celebrará un show cooking 'Antonio García, Basque Sevilla', de 17.00 a 18.00 horas.

Talleres y actividades para cerrar el sábado

De 17.30 a 18.30 horas, se llevará a cabo la cata de productos de Bodegas Artadi, guiada por Ricardo Mendoza, mientras que a la misma hora se celebrará un taller de bebidas veraniegas por parte de Solo Chai.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de una cata de Alma Carraovejas, guiada por Martina Trader de 19.00 a 20.00 horas, misma hora en la que se celebrará un show cooking musicalizado de 'Ali Elkardoudi b2b María José Luna'.

La programación del domingo y los talleres infantiles

La tercera y última jornada de festival, la del domingo, arrancará de 12.00 a 13.00 horas con la mesa redonda '¿Es necesario saber de vino para poder disfrutar de él?', impartida por Fátima Villanueva, Tomás Barrón y Carlos Montero.

A la misma hora, se llevará a cabo un taller de dulces saludables por parte de Belén de Candau, de Arte de Comer Sano.

Catas, foto gastro y cocina en directo el último día

De 12.30 a 13.30 horas, se celebrará una cata de gildas y vermús por parte de La Vermutera de Sevilla, a lo que seguirá de 13.30 a 14.30 horas con un show cooking de Jesús León, de Sr. Cangrejo.

A idéntico horario se celebrará un taller de foto gastro por parte de Chío Galería, mientras que de 14.00 a 15.00 horas se llevará a cabo una cata de Raventos Basagoiti por parte de Martina Trader.

Precios de acceso a la Zona Gastro y reservas

Además, tanto el sábado como el domingo, en horario de 12.00 a 17.00 horas, se impartirán talleres infantiles, en los que los más pequeños podrán convertirse en "mini chefs".

Así, aprenderán a hacer galletas cookies, magdalenas, piruletas y bombones de chocolate, pan casero y paninis. Para ello, será necesario abonar una entrada de 4 euros por cada taller.

Packs de tapas y nueva ubicación del festival

Para quienes deseen acceder a la Zona Gastro, es necesario adquirir una primera consumición, con un precio de 6 euros, que incluye la pulsera de acceso para ese día y una tapa.

El festival también tiene la opción de adquirir un pack con acceso al recinto y dos tapas por 10 euros, tres tapas por 15 euros y, cuatro, por 20 euros.

Para los interesados en acudir a la Zona de Actividades y participar en alguna de las iniciativas que se desarrollarán todo el fin de semana, tendrán que reservar su plaza, ya que cuentan con aforo limitado.

Este evento se celebró el pasado año en el Parque de Magallanes, junto a Torre Sevilla, pero en esta edición se llevará a cabo en el Paseo de Colón y el Marqués de Contadero, junto al Guadalquivir, para llenar de música, gastronomía y diversión la capital hispalense durante todo el fin de semana.