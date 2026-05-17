La novia del agresor de Aarón le señaló al grupo de amigos al que debía dirigirse a la salida del instituto en Gerena: "Esos son"

La Guardia Civil cree que el apuñalamiento mortal a Aarón, de 17 años, a la salida del instituto en Gerena se produjo "a consecuencia" de la discusión de su novia con la del agresor. Al término de la jornada escolar, la joven que mantenía una relación con el principal acusado se subió al Seat blanco en el que estaban él, un amigo y el primo menor de edad de ella. Este último en su declaración aseguró que cuando su prima vio acercarse a la víctima les dijo: "Esos son".

El presunto agresor habló con su novia aquella mañana. Ella le contó a través del móvil en horario escolar lo que le había ocurrido con la otra joven y le pidió que acudiría a la salida "para darle un par de guantadas a Aaron". Los agentes de la Benemérita en su atestado llegan a la conclusión parcial de que existe "si no una premeditación intencionada, sí un ánimo malintencionado lesivo e incluso homicida" en lo ocurrido.

Los miembros del Instituto Armado señalan a la novia del acusado también por su declaración: "La exploración de ella es contradictoria, observándosele una tendenciosidad impropia para su edad". Afirman que no es "coherente con lo oído en las entrevistas testificales y lo apreciado en las imágenes de vídeo".

"Enfureció al acusado"

La novia del acusado había advertido a Aarón de que irían a buscarle a Aznalcóllar a las 18.30 horas. Aquella mañana, la pareja del joven le pide que no salga de su casa aquella tarde. Sabían por terceros que el acusado ya había tenido problemas "con otras personas", e incluso que habría podido enseñar "un arma de fuego en la feria de El Castillo de las Guardas", algo que no está acreditado por los investigadores.

En su declaración, la pareja de la víctima llegó a referir que la otra chica comentaba a su novio que Aarón "la miraba mucho en el recreo y que le había pedido varias veces amistad en redes sociales, hecho que enfureció al acusado". No es el único caso que señala algo similar. Un testigo menciona que la joven ya le contó a su novio que Aarón iba detrás de ella, por lo que quiso agredirle "a modo de represalia".

El Instituto Armado reseña entre sus conclusiones que la joven tuvo "un interés sentimental previo y frustrado en la víctima". Además, afirman que "no queda bien parada" en la narración de otra testigo.

"Qué hacía mirando a su novia"

Uno de los testigos relató que, momentos antes del apuñalamiento, Javier le preguntó a Aarón "qué hacía mirando a su novia, que si quería que le partiera por la mitad y que le diera una paliza". Este mismo testigo apunta que el acusado salió detrás de él diciendo: "Te voy a matar". Ademñas, señala: "Ella se queda junto al coche con los brazos cruzados. Los tres varones se dirigieron contra Aarón".

El relato de los testigos es clave en este caso por conocer el móvil y el contexto de lo ocurrido. El hecho está grabado en vídeo por distintos terminales móviles.

Las claves de la denuncia al colegio

La familia de Aaron cree que la dirección del centro también fue responsable de lo ocurrido. Su defensa ha remitido recientemente un recurso contra la provindencia del antiguo Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla, que rehusó investigar la responsabilidad penal del director y la jefatura de estudios, así como la responsabilidad civil del instituto. El escrito señala que "existía un claro caso de acoso" previo por parte de la novia menor del agresor de Aaron, pero no se abrieron los protocolos. Por lo tanto, "se permitió que la menor campara a sus anchas por el centro escolar amenzando y haciendo uso de su dispositivo móvil sin que se percataran de ello".

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La defensa de la familia resalta en su recurso que, el día de la puñalada mortal a Aaron, la menor estuvo utilizando todo "durante toda la manañana" el móvil. "La agresión se fraguó desde dicho dispositivo móvil, desde el interior del centro y en pleno horario escolar, sin que los responsables del centro se percataran de ello", afirma la denuncia original tras leer el informe técnico de la Guardia Civil.