Estos son los parlamentarios electos por Sevilla en las elecciones andaluzas

Patricia del Pozo, María Jesús Montero, Javier Cortés, Antonio Maíllo y Begoña Iza. Estas son las personas que encabezan las listas de PP, PSOE, VOX, Por Andalucía y Adelante Andalucía, respectivamente, en la provincia de Sevilla, la que más escaños reparte en la comunidad en las elecciones andaluzas de este 17-M. En juego hay 18 diputados de los cuales en 2022 nueve se los llevó el PP, cinco el PSOE, dos Vox y uno Por Andalucía.

Los partidos cerraron antes de la campaña un proceso interno marcado por los nuevos equilibrios orgánicos que han derivado en unas candidaturas con un amplio nivel de renovación respecto a las listas de 2022, lo que tendrá consecuencias en los repartos de poder político y en las principales instituciones.

Estos son los 18 diputados de la provincia de Sevilla que han conseguido su acta en el Parlamento de Andalucía tras las elecciones del 17M.

La candidatura del PP la encabeza la hasta ahora consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, a quien le sigue el Consejero de Industria, Jorge Paradela. Las listas de los populares han generado muchos menos conflictos que en las demás formaciones.

El PSOE está liderado en Sevilla por su candidata a la presidencia, María Jesús Montero. Junto a ella, va el secretario de Organización del partido en Sevilla, Rafael Recio, que afianza su estatus dentro del partido y del grupo parlamentario, en el que en esta legislatura ha ejercido como portavoz adjunto. Tras ellos va la concejal de Marina del Aljarafe, Marta Alonso Lappi.

Listas de VOX, Por Andalucía y Adelante Andalucía

Las listas de Vox han sido toda una sorpresa. La formación que dirige Santiago Abascal ha decidido prescindir de todas las mujeres que formaban parte del grupo parlamentario en las primeras posiciones. Así, la primera mujer, las listas son cremallera, por Sevilla será la portavoz municipal del partido, Cristina Peláez.

En Por Andalucía han querido ejercer presión en las provincias donde saben que tienen más posibilidades. Así, su candidato a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, liderará la lista de la coalición en Sevilla. Siempre que se ha presentado a los comicios, el líder nacional de Izquierda Unida ha liderado las listas de las distintas coaliciones de las que ha formado parte por la provincia hispalense.

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Adelante Andalucía ha presentado a la hasta ahora diputada del Parlamento, Begoña Iza, como su número 1 por la capital, en los anteriores comicios se presentaba como la quinta candidata. Además, la formación andalucista suma un nuevo rostro a su cartel: el enfermero Javier Montes. Hasta ahora, el joven, que se hizo conocido por fundar la Plataforma Enfermera por Andalucía, era el portavoz del partido en Sevilla.