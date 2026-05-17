Los resultados en La Rinconada de las elecciones autonómicas en Andalucía: quién ha ganado este 17M

Andalucía vive este 17 de mayo unas nuevas elecciones autonómicas donde está en juego la Presidencia de la Junta de Andalucía para los próximos cuatro años. Esta cita con las urnas llega después de dos gobiernos, el último en mayoría, del Partido Popular con Juanma Moreno a la cabeza. Sin embargo, la duda sobre si repetirá la mayoría absoluta lograda en 2022 ha estado sobrevolando las filas del PP durante toda la campaña. Al frente tiene rivales con una amplia experiencia política, como la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, o el representante de Por Andalucía, José Antonio Maíllo. A la terna se suman el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y el de Vox, Manuel Gavira.

En las elecciones andaluzas de 2022, el PP logró una mayoría absoluta sin precedentes, con 58 de los 109 escaños del Parlamento de Andalucía. El PSOE, por su parte, obtuvo su peor resultado en una comunidad que había gobernado durante 36 años, al quedarse en 30 diputados. Vox aumentó su representación hasta los 14 parlamentarios, aunque no tuvo capacidad para condicionar la gobernabilidad debido a la mayoría absoluta de Moreno. En la izquierda, Por Andalucía consiguió 5 escaños y Adelante Andalucía obtuvo 2. La mayoría absoluta en la Cámara andaluza está fijada en 55 escaños.

Quién ha ganado las elecciones andaluzas en La Rinconada

Cada voto cuenta, por lo que cualquier localidad andaluza puede ser decisiva a la hora de repartir los escaños. En 2022, el PSOE fue el partido más votado en La Rinconada, logrando 6.989 votos, lo que supuso un 38,81% del total.

Así es cómo se han repartido los votos en La Rinconada este 17M:

Durante todo el día, y desde la apertura de los colegios electorales a las 9:00 horas, desde El Correo de Andalucía se puede seguir en directo la jornada electoral. Consulta el especial informativo desplegado para este 17M y la última hora de estas elecciones autonómica para conocer al momento las últimas noticias. Además, desde las 20:00 ya se pueden comprobar los primeros datos desde nuestra web, que se irán actualizando según vaya avanzando el escrutinio. Tendrás desglosados en nuestro buscador el número de diputados y votos que obtiene cada partido, además de los posibles pactos.

Los candidatos a la Junta de Andalucía han dedicado los últimos 15 días de campaña a multiplicar los actos públicos por toda la comunidad, con el objetivo de convencer a los votantes que aún no tenían decidido su voto. De su capacidad para movilizar al electorado dependerá el resultado de las elecciones andaluzas y, con ello, la continuidad o el cambio en el gobierno autonómico.

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