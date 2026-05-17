La ruta por la Sierra Norte de Sevilla donde caminar entre ríos, paredes de piedra y bosques para divisar uno de los castillos más famosos de Badajoz

Con la llegada del fin de semana, cada vez son más los sevillanos y visitantes que deciden aprovechar los días de descanso para disfrutar del aire libre y el entorno natural repleto de belleza de la provincia de Sevilla. Así, el territorio cuenta con multitud de rutas y senderos que discurren por los paisajes más hermosos de la zona, entre los que destaca uno de dificultad media que camina por paredes de piedra y riachuelos y ofrece vistas de uno de los castillos más destacados de Badajoz.

Esta ruta que se ha convertido en una de las favoritas de los amantes del senderismo es el Camino del Batrocal, situado en el municipio hispalense de El Real de la Jara.

Un sendero circular de 11,7 kilómetros en la Sierra Norte de Sevilla

Se trata de un sendero circular de dificultad media compuesto por 11,7 kilómetros de extensión que se puede recorrer en poco más de tres horas de trayecto a pie.

Su privilegiada ubicación, en pleno Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, permite a sus visitantes disfrutar de un sendero repleto de extensos montes de dehesas con encinares, alcornoques, plantas aromáticas y retama, además de adelfas y tamujos cerca de las orillas de la Ribera de Cala.

Fauna y paisaje durante el recorrido

Además de su hermoso paisaje, esta ruta también destaca por la fauna que se puede encontrar durante el trayecto, con la perdiz roja como uno de sus principales protagonistas, y con presencia del pájaro carpintero y el ruiseñor, las nutrias en la zona de la Ribera de Cala, además de reptiles y anfibios como galápagos y lagartos.

Para emprender el camino por este sendero circular, es necesario acudir a la Plaza de Andalucía de El Real de la Jara, donde se encuentra el Ayuntamiento, para seguir por un camino encajonado entre paredes de piedra.

Un camino entre arroyos y vistas al Castillo de Las Torres

Durante la primera parte del trayecto, los caminantes disfrutarán de un paisaje adehesado hasta llegar a la Ribera de Cala, tras lo que será el momento de proseguir por el margen del arroyo de La Víbora, límite natural con la provincia de Badajoz.

Será en ese punto en el que se podrá divisar el Castillo de Las Torres, una de las construcciones más destacadas de la provincia de Badajoz, situada en la localidad de Monesterio.

El castillo medieval y otros tesoros de El Real de la Jara

Asimismo, durante el recorrido también se puede contemplar uno de los mayores tesoros de El Real de la Jara, su castillo medieval, una construcción levantada a finales del siglo XIV por el rey Sancho IV que ofrece unas espectaculares vistas que alcanzan incluso a las provincias de Huelva y Badajoz.

Castillo medieval El Real de la Jara / Diputación de Sevilla

Y para quienes quieran aprovechar la visita a El Real de la Jara, pueden visitar sus otras grandes joyas patrimoniales: la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, del siglo XVIII, y la Iglesia Parroquial de San Bartolomé, de estilo mudéjar y en cuyo interior se encuentra el lienzo místico de Las Ánimas, que se atribuye a Zurbarán.