Sushi, platos tradicionales y postres ilimitados por menos de 10 euros: el buffet de este pueblo de Sevilla donde "la comida siempre está recién hecha"

Uno de los buffet libres más baratos de Sevilla. Así califican sus clientes, y señala el propio restaurante, al negocio Wok & Sushi, situado en el municipio hispalense de Camas que ofrece sushi, platos al wok, comida tradicional y postres ilimitados por menos de 10 euros.

Situado en el Centro Comercial Carrefour de Camas, este buffet libre se ha convertido en uno de los más alabados por su clientela por la frescura de sus productos, la amplia variedad de su carta y sus bajos precios, con comida ilimitada desde 9,85 euros.

Sushi, wok y comida ilimitada por menos de 10 euros

De ese modo, sus comensales pueden disfrutar de distintas especialidades de sushi, como nigiri o makis, además de productos al wok, platos orientales y de comida tradicional española.

Así, entre su amplia carta destacan sus piezas de sushi, los tallarines con verdura, el pollo al limón, almejas, gambas, ternera con salsa de ostras, sopa, pizza, frituras, arroces, verduras al wok, rollitos de primavera y ensaladas, además de distintos postres y decenas de opciones más.

Precios del buffet libre entre semana y en fines de semana

Todo ello se puede disfrutar de forma ilimitada por 9,85 euros de lunes a viernes, mientras que el precio asciende a 11,95 euros los fines de semana y festivos.

Además, en su oferta también disponen de menú infantil ilimitado para menores de hasta 1,40 metros por 5,95 euros.

Bebida ilimitada y opción para llevarse la comida

Una opción que únicamente incluye la comida y que, si se desea acceder también a bebida ilimitada, es necesario pagar un coste adicional de 2,50 euros, precio que no incluye cerveza ni el café, que se deberán abonar aparte.

Pero, para no desperdiciar comida y que los comensales puedan disfrutar de los bocados que no han podido degustar, Wok & Sushi ofrece la posibilidad de llevarse una bandeja de platos al wok por 5 euros, o de sushi por 5,95 euros.

Los clientes destacan su precio y la calidad de la comida

"Es un sitio excelente, muy económico y con comida deliciosa", señalan sus propios clientes a través de las señas de Google, donde también destacan que su "comida está siempre recién hecha" y "buenísima". "Tiene una calidad excelente", indican sobre este entorno del que aseguran que tiene una "relación calidad-precio muy buena".

Un restaurante que se ha convertido en uno de los favoritos de los amantes del sushi y los buffets libres que se puede visitar todos los días de 12.30 a 23.30 horas.

Sin embargo, el horario del buffet libre es de 13.00 a 17.00 horas y de 19.30 a 23.30 horas, mientras que de 17.00 a 19.30 horas solo tienen disponibles platos a la carta y meriendas.