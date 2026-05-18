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Arranca en Sierpes la instalación de los toldos para dar sombra a 30 calles de Sevilla: estarán antes de verano y permanecerán hasta otoño

El montaje de este sistema de entoldado continuará en las próximas semanas en el resto de vías, a las que se han incorporado este año las calles Alfonso XII, Córdoba y José Gestoso

Vídeo | Arranca en Sierpes la instalación de los toldos para dar sombra a 30 calles de Sevilla

Vídeo | Arranca en Sierpes la instalación de los toldos para dar sombra a 30 calles de Sevilla

Marina Casanova

Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

El cielo de Sevilla comienza a cubrirse con toldos, que darán sombra a una treintena de calles de la ciudad en el centro histórico. Los trabajos, como adelantó El Correo de Andalucía, han comenzado este lunes 18 de mayo y la primera ubicación elegida para el montaje de las lonas ha sido la calle Sierpes. Durante estas próximas semanas continuarán las labores por parte de la Gerencia de Urbanismo, con la novedad de que este año se incorporan al sistema de entoldado tres vías más, las calles Alfonso XII, Córdoba y José Gestoso. Estos tres ejes comerciales de la ciudad contarán por primera vez con estas estructuras de sombra.

El Ayuntamiento ha informado que los trabajos se desarrollarán en los próximos días con el objetivo de que el sistema esté completamente operativo antes del inicio del verano y permanezca instalado hasta comienzos del otoño.

Instalación de los toldos en el centro de Sevilla en mayo de 2026

Instalación de los toldos en el centro de Sevilla en mayo de 2026 / Ayuntamiento de Sevilla

Esta actuación forma parte del plan impulsado por el Gobierno municipal para mejorar el confort climático en los espacios públicos durante los meses de más calor y adaptar Sevilla a las altas temperaturas y al cambio climático. Para ello, el Consistorio adjudicó el nuevo contrato de suministro e instalación de los toldos, con una inversión de 1.703.228,50 euros y una duración de cuatro años (2025-2029), ampliando así el periodo respecto al contrato anterior.

Los toldos que se instalarán en el centro de Sevilla

Los toldos se colocarán este año en 30 calles y plazas del centro histórico, entre ellas Albareda, Cuna, Francos, Hernando Colón, Rioja, Sagasta o Velázquez, entre otras. En total, son las siguientes: Albareda, Alcaicería de la Loza, Alfonso XII, Almirante Bonifaz, Baños, Carlos Cañal, Cerrajería, Córdoba, Cuna, Empecinado, Francos, General Polavieja, Hernando Colón, Jaén, José Gestoso, Lineros, O’Donnell, Pedro Caravaca, Puente y Pellón, Regina, Rioja, Rivero, Sagasta, Sierpes, Tetuán, Velázquez, Plaza del Duque, Plaza Jesús de la Pasión, La Campana y el Paseo Marqués de Contadero.

Además, la Gerencia de Urbanismo suministrará los toldos y las estructuras metálicas que se instalarán en la Plaza del Duque, Plaza Jesús de la Pasión, La Campana y el Paseo Marqués de Contadero. Por tanto, estas ubicaciones también contarán con sombra.

¿Cuándo estarán los toldos en la Avenida de la Constitución y el Puente de San Telmo?

De momento, los toldos de la Avenida de la Constitución son una incógnita. El Gobierno de José Luis Sanz y Heliopol trabajan en un nuevo sistema para mejorar el del año pasado, que el alcalde ya ha repetido continuamente que no le gustó. Aún no se conoce cómo será ni los plazos de montaje, aunque el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, prometió que sería después de Semana Santa.

Noticias relacionadas y más

En el caso de los toldos del Puente de San Telmo, continúan los trabajos, que se han visto afectados por las lluvias, la Navidad o fiestas especiales como Semana Santa y la Feria. Incluso por el evento de Netflix y el concierto de Rosalía. Atendiendo a las últimas explicaciones realizadas por el alcalde: estarán listos "seguramente a partir de mayo".

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