Arrancan las multas en el carril bus del Paseo de las Delicias y el cambio de sentido de Resolana

Entra en vigor desde este lunes el cambio en las multas por invadir el carril bus en Sevilla. Desde hoy, el Ayuntamiento abre al tráfico general el tramo reservado hasta ahora a autobuses y taxis en la calle Parlamento de Andalucía y Resolana, una medida que implica la desactivación temporal de la cámara que sancionaba en este punto.

La medida se adopta, según ha informado el Consistorio, “con el objetivo de agilizar y mejorar la movilidad en el entorno de la calle Dr. Fedriani”, afectado por las obras del tramo norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla.

La nueva ordenación habilita el giro a la izquierda desde la calle Feria hacia Resolana y permite la salida desde Perafán de Ribera hacia la derecha, en dirección Torneo. En este último punto, el giro a la izquierda queda inhabilitado por motivos de seguridad vial.

Para aplicar estos cambios, el Ayuntamiento modifica la señalización correspondiente y dejará sin efecto, mientras dure esta medida, el control mediante cámaras que sancionaba a los vehículos que utilizaban el carril reservado al transporte público.

En la práctica, esto significa que desde hoy ya no se multará temporalmente por circular por el carril bus de Resolana, al quedar abierto al tráfico general. Como novedad, la videovigilancia para controlar la invasión del carril bus se trasladará al Paseo de las Delicias.

Sanciones en el Paseo de las Delicias

Asimismo, se habilita "un nuevo punto de control electrónico de acceso al carril preferente para bus-taxi existente en el Paseo de las Delicias, tramo Glorieta de los Marineros-Av. de Moliní, en dirección sur". Según explican desde el Ayuntamiento, la cámara y la señalización asociada correspondiente "estarán situados en un punto de dicho carril bus-taxi frente a la Plaza de América".

Esta decisión se ha adoptado tras haberse detectado "el uso indebido de dicho carril por parte de vehículos no autorizados". Y como en la Resolana, la implantación de esta medida "entrará en funcionamiento también a partir de este lunes 18 de mayo, para permitir mayor fluidez del transporte público, lo que redundará en una mejora del servicio y de la velocidad comercial de los autobuses y taxis en dicho tramo".