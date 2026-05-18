Relevan al policía responsable del canal oficial Emergencias Sevilla, con más de 380.000 seguidores en redes sociales

Emergencias Sevilla es uno de los canales oficiales con más repercusión de la ciudad. Solo en X -antes conocida como Twitter- tiene cerca de 163.000 seguidores, otros 97.000 en Instagram y más de 123.000 en Facebook. Unos perfiles que en los próximos días tendrá nuevo dueño, después de que se haya decidido relevar al policía encargado de enviar las publicaciones, tal como ha podido saber El Correo de Andalucía.

Según detallan fuentes municipales, este movimiento se enmarca dentro de "una profunda transformación del centro de control de la Policía Local", un órgano que hasta este momento dirigía este agente "como inspector en comisión de servicio". Es decir: en destino temporal, no fijo. "Al hacer estos cambios el jefe del Cuerpo, este efectivo vuelve por tanto adonde tiene su plaza, que es la de subinspector en Bellavista".

Esta modificación también ha salpicado colateralmente a la cuenta de Emergencias Sevilla, de la que estaba al frente "de manera oficiosa" el agente relevado, tal como recalcan estas mismas fuentes. Según apuntan desde el Ayuntamiento, "ya se le han pedido las claves" para devolver la actividad diaria al perfil, que lleva sin publicar contenido desde el pasado 13 de mayo. Todo ello, con un Sevilla FC-Real Madrid de por medio (teniendo en cuenta que este perfil siempre informa de los dispositivos antes de cada partido de fútbol).

La intención del Consistorio ahora es que esta cuenta "vuelva a su origen con un enfoque multidisciplinar". Así, el objetivo es que en este canal de información oficial, con más de 383.000 seguidores en las principales redes sociales, se dé visibilidad a todos los cuerpos municipales que intervienen en materia de emergercias: tanto a la Policía Local como a Bomberos y Protección Civil.

"Hay situaciones que nunca llegan a explicarse"

Tras su destitución como encargado del centro de control de la Policía Local de Sevilla, el agente en cuestión ha enviado una comunicación interna a sus compañeros del Cuerpo en la que lamenta lo sucedido: "Todo esto responde a una maniobra indescriptible que ha forzado a nuestro jefe a dar este paso. Hay situaciones que nunca llegan a explicarse. Es lamentable".

"Me quedo con vuestra implicación y con el trabajo realizado, con vuestro cariño y amistad, algo que me llevo en el corazón", confiesa en su mensaje, en el que destaca que a partir de ahora "serán otros mandos los que estén al frente del centro de control, una unidad clave en el funcionamiento de esta Policía Local". Y advierte: "Ya he trasladado la situación a mi sindicato para adoptar las medidas oportunas".