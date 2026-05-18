Sucesos
Cae un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas de Triana
Se han recuperado numerosos objetos robados que serán devueltos a sus propietarios tras la detención del grupo en Jaén
Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, los varones pertenecían a un grupo criminal itinerante especializado en robos con fuerza en viviendas, que ha sido desarticulado.
Los autores accedían a los inmuebles mediante la fractura del bombín de la cerradura de la puerta de acceso, un método "característico de organizaciones criminales" especializadas en este tipo de delitos.
Los detenidos actuaban siguiendo un 'modus operandi' "perfectamente estructurado", dado que mientras dos integrantes accedían al interior de las viviendas y sustraían los efectos de valor, un tercer miembro realizaba labores de vigilancia y seguridad en el exterior para alertar de presencia policial o vecinal.
Detención en Jaén y recuperación de objetos robados
De esta forma, los mismos seleccionaban viviendas situadas en zonas de elevado nivel adquisitivo y actuaban principalmente en horario de mañana, pues aprovechaban la ausencia temporal de los propietarios por motivos laborales o gestiones cotidianas.
Finalmente, los presuntos responsables han sido detenidos en la provincia de Jaén, donde se habían desplazado. Han sido detenidos mientras portaban objetos precisamente sustraídos en estos robos. Muchos de ellos han sido recuperados y, según la Policía Nacional, serán devueltos a sus propietarios.
La investigación ha permitido identificar a los integrantes del grupo a través de la coordinación policial entre distintas unidades de investigación de Sevilla, Málaga y Jaén.
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