Ya ha llegado el calor a Sevilla: estos son los días rozarán los 40 grados según la Aemet

Sevilla encara una semana marcada por el fuerte ascenso de las temperaturas, con máximas que irán subiendo de forma progresiva hasta alcanzar los 38 grados el viernes y el sábado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la capital hispalense.

La semana ha comenzado con temperaturas claramente primaverales. Después de una jornada de lunes en la que Sevilla ha alcanzado una máxima de 28 grados y una mínima de 13, este martes el mercurio dará un primer salto hasta los 31 grados, también con ambiente poco nuboso o despejado y una probabilidad de lluvia del 0%.

El cambio más acusado llegará a partir del miércoles. Ese día, la capital sevillana alcanzará los 35 grados, con una mínima de 16 y cielos poco nubosos o despejados. La tendencia al alza continuará el jueves, cuando la previsión eleva la máxima hasta los 37 grados y sitúa la mínima en 18. Será, además, una jornada completamente despejada y con un índice ultravioleta máximo de 9, el valor más alto previsto en la semana.

Evolución de la temperatura durante esta semana en Sevilla / Aemet

El episodio de temperaturas más elevadas se concentrará entre el viernes y el sábado. La Aemet prevé para ambos días una máxima de 38 grados y una mínima de 20, lo que dejará un ambiente muy cálido tanto durante las horas centrales del día como al inicio y final de la jornada. El viernes se espera cielo poco nuboso, mientras que el sábado predominará el cielo despejado.

De cara al domingo, las temperaturas bajarán ligeramente, aunque seguirán en valores muy altos para estas fechas. La previsión apunta a 37 grados de máxima y 19 de mínima, con cielo poco nuboso y viento flojo del suroeste.

Previsión del tiempo para esta semana en Sevilla / Aemet

El tiempo en Sevilla día a día

Martes 19. Primer ascenso térmico de la semana. La máxima subirá hasta los 31 grados , mientras que la mínima se mantendrá en 13 grados. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados y la probabilidad de lluvia será del 0%.

Primer ascenso térmico de la semana. La máxima subirá hasta los , mientras que la mínima se mantendrá en 13 grados. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados y la probabilidad de lluvia será del 0%. Miércoles 20. El calor ganará protagonismo con una máxima de 35 grados y una mínima de 16 grados. La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados, sin precipitaciones.

El calor ganará protagonismo con una máxima de y una mínima de 16 grados. La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados, sin precipitaciones. Jueves 21. Nueva subida de las temperaturas. Sevilla alcanzará los 37 grados de máxima, con una mínima de 18 grados. El cielo estará despejado durante toda la jornada y el índice ultravioleta máximo será de 9.

Nueva subida de las temperaturas. Sevilla alcanzará los de máxima, con una mínima de 18 grados. El cielo estará despejado durante toda la jornada y el índice ultravioleta máximo será de 9. Viernes 22. Día de calor muy intenso. La Aemet prevé una máxima de 38 grados y una mínima de 20 grados. El cielo estará poco nuboso, sin probabilidad de precipitaciones.

Día de calor muy intenso. La Aemet prevé una máxima de y una mínima de 20 grados. El cielo estará poco nuboso, sin probabilidad de precipitaciones. Sábado 23. Se mantendrá el pico de calor de la semana, con 38 grados de máxima y 20 grados de mínima. La jornada será estable, con cielo despejado y sin lluvias.

Se mantendrá el pico de calor de la semana, con de máxima y 20 grados de mínima. La jornada será estable, con cielo despejado y sin lluvias. Domingo 24. Ligero descenso, aunque las temperaturas seguirán siendo muy altas. La máxima será de 37 grados y la mínima de 19 grados, con cielo poco nuboso y viento flojo del suroeste.

En conjunto, la semana estará marcada por una escalada progresiva del calor, especialmente a partir del miércoles, hasta tocar techo el viernes y el sábado con 38 grados. La estabilidad será otra de las claves de la semana en Sevilla. Según la Aemet, la probabilidad de precipitaciones será del 0% todos los días, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.