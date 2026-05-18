Manuel Carrasco cierra una etapa tras sus conciertos en Sevilla: no volverá a tocar en España hasta 2028

Manuel Carrasco ha anunciado este lunes que hará un parón de conciertos en España hasta 2028. El cantante onubense ha compartido un mensaje en redes sociales en el que explica que sus próximas citas en el Estadio La Cartuja de Sevilla y el concierto previsto en Madrid, dentro del Iberdrola Music Festival, tendrán un significado especial porque serán las últimas actuaciones en territorio nacional antes de ese descanso.

"Estos cuatro estadios en La Cartuja de Sevilla más el concierto de Madrid serán más especiales aún por lo que significan y porque no volveremos a tocar en España hasta el 2028", ha escrito el artista, que ha querido dirigirse directamente a su público para agradecer el apoyo recibido durante la última década.

Según la agenda oficial del artista, Manuel Carrasco actuará en el Estadio La Cartuja los días 13, 14, 19 y 20 de junio de 2026, antes de su cita en Madrid el 27 de junio de 2026 en el recinto Iberdrola Music.

Un cierre de etapa para Manuel Carrasco

En su mensaje, Carrasco hace balance de los últimos diez años de carrera, una etapa que define como "toda una locura" gracias al respaldo de sus seguidores. "Estos 10 últimos años han sido toda una locura gracias a vosotros, mi público, al que cada vez se han ido sumando más y más gente de todas las edades", ha señalado.

El cantante también ha destacado los récords conseguidos en este tiempo, aunque matiza que no le gusta centrarse en las cifras. "No es que me guste hablar de cifras, pero es que es la verdad. Y es de agradecer porque lo que hemos conseguido es algo muy difícil", ha añadido, aludiendo también a los obstáculos encontrados durante el camino.

El anuncio convierte sus próximos conciertos en España en una despedida temporal especialmente simbólica. El propio artista ha prometido que serán "una verdadera fiesta" y ha avanzado que el espectáculo tendrá "un concepto único", inspirado en sus últimos cuatro discos y en las cuatro últimas giras, "una por cada noche".

Cuatro noches en La Cartuja con sus últimos discos como hilo conductor

El proyecto de Manuel Carrasco en Sevilla está planteado como una residencia de cuatro noches en el Estadio La Cartuja, cada una dedicada a una etapa reciente de su trayectoria. La información oficial de su web presenta esta propuesta como Salvaje desde la raíz, con conciertos vinculados a discos como Bailar el viento, La cruz del mapa, Corazón y flecha y Pueblo salvaje.

Carrasco ha explicado que no encuentra "mejor manera para poner un broche de oro" a la conexión que ha construido con su público en los últimos años. Además, este cierre coincidirá con el estreno en directo de su nuevo disco, Pueblo Salvaje I, que, según ha anunciado el propio artista, saldrá el próximo 29 de mayo.

"Cerramos una etapa, además estrenando en directo el nuevo disco Pueblo Salvaje I", ha indicado el cantante en su comunicado, antes de explicar el sentido de este parón: "Para luego, después de tanto tiempo, darle paso a un silencio necesario aquí en España".

Un "silencio necesario" hasta 2028

El anuncio no supone una despedida definitiva de los escenarios, sino una pausa en sus conciertos en España. Manuel Carrasco ha explicado que necesita dejar espacio para nuevas experiencias y para seguir componiendo: "Así poder dejar espacio para seguir llenándome de nuevas experiencias y seguir escribiendo las páginas en blanco que aún quedan".

Con este mensaje, el artista abre la cuenta atrás para unos conciertos que se presentan como el cierre de una etapa clave en su carrera. Sevilla, con cuatro noches en La Cartuja, y Madrid serán los últimos escenarios españoles de Manuel Carrasco antes de ese parón anunciado hasta 2028.