Las medianas de Torneo y Concejal Jiménez-Becerril estrenan su renovado paisaje verde con 289 árboles nuevos después de ocho meses de obras

Las avenidas de Torneo y Concejal Alberto Jiménez-Becerril ya lucen un nuevo diseño paisajístico una vez han finalizado las obras de reajardinamiento de las medianas, desde que comenzaran a finales de septiembre, con la plantación de hasta 289 árboles y especies ornamentales y la instalación de sistemas de riego por goteo enterrado y automatizado. Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla, estas dos actuaciones consecutivas han permitido ordenar ambos espacios, mejorar sus condiciones de mantenimiento y adaptar las plantaciones a las características de las medianas, que se ven expuestas a la alta intensidad de los ejes viarios y del tráfico.

Estas dos avenidas son uno de los principales accesos del norte de la ciudad, y el Gobierno de José Luis Sanz pensaba que era el momento de renovar la vegetación existente y la incorporación de nuevos ejemplares, además de la implantación de un tapiz vegetal sostenible.

Final de las obras de reajardinamiento de la mediana de Torneo y Concejal Jiménez-Becerril / Ayuntamiento de Sevilla

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "la finalización de estas obras permite completar la renovación de dos medianas consecutivas y avanzar en una planificación que busca que estos espacios sean más ordenados, sostenibles y adecuados para su mantenimiento futuro". Rincón ha añadido que "son actuaciones pensadas para mejorar el paisaje urbano y para que el arbolado y la vegetación implantada tengan mejores condiciones de desarrollo".

La reforma de estas medianas, con la tala de más de un centenar de árboles "deteriorados" para plantar otros cientos de ejemplares nuevos tuvo un inicio polémico precisamente por la retirada de estos árboles. El Ayuntamiento justificó la intervención en que se encontraban "muy desvitalizados con un decaimiento irreversible y en regresión".

Final de las obras de reajardinamiento de la mediana de Torneo y Concejal Jiménez-Becerril / Ayuntamiento de Sevilla

Las obras de las medianas de Torneo y Concejal Alberto Jiménez-Becerril

En el caso de Torneo, la intervención ha supuesto la plantación de 154 nuevos árboles y la creación de un nuevo diseño paisajístico con palmeras reinas, cicas y árboles de Júpiter, junto a un tapiz vegetal de Lippia nodiflora, una cobertura de bajo requerimiento hídrico y buena adaptación a las condiciones urbanas. La actuación se completa con un sistema de riego automatizado concebido para optimizar el consumo de agua y favorecer el desarrollo de las nuevas plantaciones.

Final de las obras de reajardinamiento de la mediana de Torneo y Concejal Jiménez-Becerril / Ayuntamiento de Sevilla

Por su parte, la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril ha incorporado más de 135 ejemplares, entre palmeras y especies ornamentales resistentes al clima sevillano, siguiendo el modelo ya aplicado en Torneo. La intervención también ha permitido reorganizar la mediana, sustituir arbolado que presentaba problemas de desarrollo y adaptar la vegetación a las condiciones reales del espacio, especialmente por la estrechez de la mediana y su proximidad al tráfico rodado.

Trabajos en medianas de Sevilla como la Avenida de Jerez, Tarso y Alfredo Krauss-Flota de Indias

Las obras de Torneo y Concejal Alberto Jiménez-Becerril se integran en el plan municipal de recuperación de medianas, dotado con más de 1,8 millones de euros y con actuaciones sobre ocho grandes ejes estratégicos de la ciudad. El programa contempla intervenciones ya finalizadas en en Torneo, Concejal Alberto Jiménez-Becerril, Kansas City y Ucrania. En la Avenida de Jerez, Avenida de San Jerónimo, Tarso y Alfredo Krauss-Flota de Indias, se están desarrollando los trabajos en sus ejes con distintos grados de ejecución.

Actualmente, las actuaciones de la Avenida Presidente Adolfo Suárez, la Avenida de Jerez y la Avenida de San Jerónimo se encuentran también en fase final de obras. Todas estas intervenciones forman parte de una planificación orientada a recuperar estos espacios como corredores verdes urbanos, con más arbolado, soluciones vegetales adaptadas, suelos renovados y sistemas de riego más eficientes.