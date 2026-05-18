La magia toma Sevilla: jóvenes talentos andaluces y figuras internacionales se citan en el Auditorio Cartuja

La magia quiere tomar asiento en la ciudad de Sevilla. Los próximos días 29 y 30 de mayo la capital hispalense se convierte en el escenario idóneo para acoger un gran festival de la ilusión repleto de talentos, jóvenes artistas andaluces y otros premiados internacionalmente. Una gala donde el asombro, el humor y la emoción se unirán en sintonía para regalar al público una experiencia inolvidable. El evento contará con platos fuertes como la figura de Pablo Quevedo, el sevillano que con tan solo 16 años ya se erige como el mago más joven del Círculo Mágico de Sevilla. Con tan sólo tres años ya practicaba sus primeros trucos, y en este año 2026 ha conseguido ser finalista del conocido programa televisivo de talentos Got Talent. El vídeo de su audición en el concurso se ha viralizado y ya cuenta con más de un millón de reproducciones.

Las entradas se encuentran disponibles en la página web del Auditorio Cartuja y tienen un coste de 28 euros. El festival busca brindar de cerca la magia a todos los públicos y convertir la ciudad de Sevilla en un punto de encuentro para nuevas generaciones de ilusionistas y grandes figuras de todo el sector.

La mágica cita consta de dos entregas, siendo la primera el día 29 de mayo a las 20.00 horas. Estará capitaneada por Adrián Carratalá como maestro de ceremonias, el prestigioso inventor de magia conocido a nivel internacional. Como protagonistas de esta primera jornada, en el cartel se incluyen nombres como el de Luis Olmedo, campeón mundial de Magia, y Katerina Muzychuk, una de las magas más creativas del panorama español, con más de 25 años refutados de carrera en la ilusión y numerosos premios internacionales. La prestigiosa maga presentará un número visual que se promete emocionante, donde la magia se transformará en juego y cada elemento encontrará su propio camino de regreso.

También estará Gonzalo Mateos, el joven mago que se destaca por combinar la magia con la tecnología, y que a sus 17 años ya ha pisado escenarios de todo el mundo, incluyendo el conocido programa en la ciudad de Las Vegas Penn y Teller, producido por un dúo de ilusionistas y comediantes estadounidenses notablemente afamados por la audiencia. El invitado de honor será el joven Pablo Quevedo.

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Por su parte, la segunda fecha se celebra el día 30 de mayo a las 17.30 horas, y el encargado de alzar la batuta sobre el escenario será en esta ocasión David Roy, el mago más joven en contar con un espectáculo propio en la Gran Vía madrileña. Como cabezas de cartel se presentan Javi Cruz y Anahí, el dúo ilusionista close-up especializado en sorprender con objetos cotidianos como elemento basal, el mentalismo ligero y los trucos participativos, mediante los que consiguen la interacción activa y dinámica del público asistente. Por último, completa el plantel de esta jornada El Mago Ilias, fresco mago andaluz cuyo nombre ya ha asomado por multitud de festivales mágicos y de talento joven.