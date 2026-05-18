El PSOE pierde terreno en Cerro Amate y Distrito Norte: Adelante Andalucía crece en los barrios obreros de Sevilla

El Partido Popular venció en Sevilla capital y Adelante Andalucía se consumó como tercera fuerza, por delante de Vox. Esas son las principales conclusiones que han dejado las elecciones andaluzas de este domingo, 17 de mayo, en una ciudad donde el PSOE perdió apoyó, tanto en votos como en porcentaje, en favor de los andalucistas.

El Partido Popular salió victorioso en la capital andaluza. Los populares subieron en votos y en porcentaje de apoyo con respecto a las pasadas elecciones andaluzas, celebradas en 2022. Casi 18.000 nuevos votantes sumó la lista que encabezaba la consejera en funciones Patricia del Pozo. José Luis Sanz, alcalde de la localidad, celebró ser "el mayor caladero de votos del PP" con 158.954 votantes.

No en vano, los populares se hicieron con 9 de los 11 distritos hispalenses. El PSOE solo conservó sus dos bastiones, Cerro Amate y Norte. Sanz expresó que han "casi duplicado en votos al PSOE" y en los dos únicos lugares donde no han vencido "hemos reducido la distancia con el primero". "Aunque los datos no son extrapolables, han vuelto a ganar unas elecciones en la capital", señaló Sanz, que se apoyó en esto para resaltar "la confianza" de los sevillanos "en el proyecto político que representa el PP" a falta de un año para las elecciones municipales.

La caída del PSOE en sus bastiones

El PSOE, por el contrario, ha sufrido un duro revés en la capital. Al contrario que en Andalucía, baja en votos con respecto a 2022. Las personas que confiaron en los socialistas fueron 80.747, un 21,68 % de los que se acercaron a votar, un 2,63% menos que en la ocasión anterior.

Ni siquiera los dos bastiones socialistas le sirvieron para conservar el voto. A pesar de vencer en el Distrito Norte, perdió más de 400 votos (11.530), 4,51 puntos porcentuales menos que en 2022. En Cerro Amate, la caída fue aún peor en porcentaje de voto, aunque no así en papeletas introducidas. Apenas 141 votos menos, pero en porcentaje la caída fue de 4,87 puntos porcentuales, pasando a ser 31,78%.

Antonio Muñoz cree que estos resultados requieren de una "reflexión profunda". Piensa que en Sevilla "existe una mayoría social que requiere centrarse en vivienda, barrios, movilidad y servicios públicos".

Adelante Andalucía dobla en los bastiones del PSOE

La tercera fuerza en Sevilla capital fue Adelante Andalucía. Los andalucistas son los que más crecen en los distritos que comanda el PSOE. En los dos, los de José Ignacio García han subido casi un 50% en votos con respecto a 2022. De los escasos 3.000 a alcanzar 6.459 en Cerro Amate (17%) y de 3.700 a 7.900 en el Distrito Norte.

Adelante Andalucía tiene en Sevilla capital uno de sus grandes caladeros de voto. De hecho, los de García han pasado de recibir 24.970 votos (un 7,34% del escrutinio) a doblar sus resultados (51.847) un 13,92%.

Vox y Por Andalucía pierden votos en Sevilla

Caída en votos de Vox y Por Andalucía, que pasan a ser cuarta y quinta fuerza respectivamente. Vox pasó de los 39.370 votos a los 37.932, a pesar de que subió la participación en las urnas sevillanas. Perdió, por tanto, 1,40 puntos porcentuales con respecto a los comicios anteriores, exactamente lo mismo que Por Andalucía. En el caso de la coalición de izquierdas, la caída fue más pronunciada: pasó de casi alcanzar los 27.300 votos a no alcanzar los 24.700.

El primer partido que se quedó sin escaños fue SALF. El partido dirigido por el sevillano Alvise Pérez obtuvo 7.928 votos en sus primeras elecciones autonómicas, una piedra en el camino para los de Abascal. En este sentido, también cabe destacar que la Falange subió en 400 votos y superó los 500.