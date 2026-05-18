Retrasos en las líneas C1 y C3 de Cercanías en Sevilla por una incidencia de señalización
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias trabaja para solventar la incidencia que afecta la señalización entre Los Rosales y Brenes
El Correo
Sevilla
Los trenes de las líneas C1 y C3 de Cercanías en Sevilla circulan con retrasos desde primera hora de este lunes 18 de mayo debido a una incidencia en los sistemas de señalización localizada entre las estaciones de Los Rosales y Brenes.
Incidencia en Cercanías Sevilla
Así lo asegura el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 07.15 horas en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.
Personal de Adif trabaja para solucionar esta incidencia "lo antes posible", según las mismas fuentes.
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