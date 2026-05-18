Estos son los municipios de Sevilla donde más se ha votado a Vox en estas elecciones andaluzas

Los resultados de la jornada electoral son claros: el PP de Juanma Moreno deberá pactar con Vox si desea seguir al frente de la Junta de Andalucía. El partido liderado en la comunidad por Manuel Gavira se ha consolidado como tercera fuerza política en la región, reforzando todavía más su posición al lograr un diputado más con respecto a los comicios de 2022: ahora suma 15 por los 14 de hace cuatro años. Pero, ¿en qué municipios de Sevilla ha conseguido Vox los mejores porcentajes de voto?

"Otra vez decisivos", rezaba una publicación de Vox en sus redes sociales. Los de Gavira, al igual que ocurrió en la primera legislatura de Moreno, serán claves para que el popular continúe al frente de la Junta de Andalucía.

Estos son los municipios de Sevilla donde Vox ha conseguido mayor porcentaje de voto

En clave provincial, Vox se ha consolidado como tercera fuerza política en Sevilla. En algunos municipios ha llegado a congregar hasta el 15,15% de los votos, como en Los Palacios, mientras que en otros apenas ha llegado al 4%. Además de los palaciegos, El Garrobo (14,46%), Villanueva del Río y Minas (14,51%) completan el podio de territorio donde los de Gavira han logrado mejores resultados.

Esta es la lista de los 21 municipios de Sevilla donde Vox ha conseguido un mayor porcentaje de voto.

Voto de Vox en municipios de Sevilla (Elecciones Andalucía) Los Palacios 15,15% El Garrobo 14,69% Villanueva del Río y Minas 14,51% Burguillos 13,41% Isla Mayor 13,34% El Viso del Alcor 13,17% Villaverde del Río 13,13% Bollullos 13,11% Pilas 13,09% Umbrete 12,93% Castilblanco 12,91% Marchena 12,81% Benacazón 12,68% Dos Hermanas 12,55% Alcalá del Río 12,46% Las Cabezas de S. Juan 12,31% Écija 12,25% Sanlúcar la Mayor 12,25% Alcalá de Guadaíra 12,20% Coria del Río 12,14% Utrera 12,05%

En definitiva, Vox ha conseguido más de medio millón de votos en toda Andalucía, reforzando su tercera posición como fuerza política en el espectro de la región. De esta forma, sus 15 diputados serán claves en la gobernabiliad de la Junta de Andalucía.