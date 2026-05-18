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Estos son los municipios de Sevilla donde más se ha votado a Vox en estas elecciones andaluzas

El partido de Manuel Gavira suma 15 escaños y se consolida como tercera fuerza, siendo clave para la gobernabilidad de la Junta de Andalucía

Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, durante un mitin de campaña.

Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, durante un mitin de campaña. / Joaquín Corchero / Europa Press

Víctor Navarro

Víctor Navarro

Los resultados de la jornada electoral son claros: el PP de Juanma Moreno deberá pactar con Vox si desea seguir al frente de la Junta de Andalucía. El partido liderado en la comunidad por Manuel Gavira se ha consolidado como tercera fuerza política en la región, reforzando todavía más su posición al lograr un diputado más con respecto a los comicios de 2022: ahora suma 15 por los 14 de hace cuatro años. Pero, ¿en qué municipios de Sevilla ha conseguido Vox los mejores porcentajes de voto?

"Otra vez decisivos", rezaba una publicación de Vox en sus redes sociales. Los de Gavira, al igual que ocurrió en la primera legislatura de Moreno, serán claves para que el popular continúe al frente de la Junta de Andalucía.

Estos son los municipios de Sevilla donde Vox ha conseguido mayor porcentaje de voto

En clave provincial, Vox se ha consolidado como tercera fuerza política en Sevilla. En algunos municipios ha llegado a congregar hasta el 15,15% de los votos, como en Los Palacios, mientras que en otros apenas ha llegado al 4%. Además de los palaciegos, El Garrobo (14,46%), Villanueva del Río y Minas (14,51%) completan el podio de territorio donde los de Gavira han logrado mejores resultados.

Esta es la lista de los 21 municipios de Sevilla donde Vox ha conseguido un mayor porcentaje de voto.

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Voto de Vox en municipios de Sevilla (Elecciones Andalucía)

Los Palacios
15,15%
El Garrobo
14,69%
Villanueva del Río y Minas
14,51%
Burguillos
13,41%
Isla Mayor
13,34%
El Viso del Alcor
13,17%
Villaverde del Río
13,13%
Bollullos
13,11%
Pilas
13,09%
Umbrete
12,93%
Castilblanco
12,91%
Marchena
12,81%
Benacazón
12,68%
Dos Hermanas
12,55%
Alcalá del Río
12,46%
Las Cabezas de S. Juan
12,31%
Écija
12,25%
Sanlúcar la Mayor
12,25%
Alcalá de Guadaíra
12,20%
Coria del Río
12,14%
Utrera
12,05%

En definitiva, Vox ha conseguido más de medio millón de votos en toda Andalucía, reforzando su tercera posición como fuerza política en el espectro de la región. De esta forma, sus 15 diputados serán claves en la gobernabiliad de la Junta de Andalucía.

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