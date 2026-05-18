Tres detenidos y desmantelada una plantación con 444 plantas de marihuana en Las Cabezas de San Juan

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Las Cabezas de San Juan, con la colaboración muy activa de la Policía Local de dicha localidad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras desmantelar una plantación indoor de marihuana.

En el marco de los servicios de prevención establecidos para la lucha contra el tráfico de drogas y erradicación de puntos de venta llevada a cabo por la Guardia Civil, se desarrolla la denominada operación 'Farrosa'. La investigación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Lebrija se inicia tras tener conocimiento a través de la colaboración ciudadana de un posible punto de venta de sustancias en una ubicación céntrica de la localidad de Las Cabezas de San Juan, creando una sensación de inseguridad y alarma entre los vecinos.

A raíz de esta información la Guardia Civil inicia una línea de investigación para la identificación de los presuntos implicados, obteniendo rápidamente el reconocimiento de varias personas conocidas en el ámbito del menudeo y consumo de sustancias estupefacientes transitando por la zona objeto de la investigación. Consecuentemente se estableció una vigilancia sobre los desplazamientos de estas personas llevando a los investigadores hasta dos inmuebles ubicados en la principal arteria de la localidad, constatando un continuo trasiego diario de personas a distintas horas del día.

Registros en inmuebles y sustancias intervenidas

Los dispositivos de vigilancia permitieron a la Guardia Civil identificar plenamente a los tres principales encargados de la distribución y custodia de las sustancias. Como resultado de estos dispositivos se realizaron las entradas y registros autorizados en tres inmuebles en los que se intervinieron 65 gramos de cocaína y 20 gramos de heroína preparados para su distribución en dosis individualizadas.

Igualmente, en uno de los inmuebles la Guardia Civil localizó una plantación indoor de marihuana aprehendiendo 444 plantas en un avanzado estado de floración, así como diverso material necesario para el cultivo y elaboración. Siendo desmantelado in situ la instalación del enganche fraudulento a la red eléctrica a fin de evitar la sobrecarga de la propia red y el consiguiente riesgo de incendio para los vecinos de la zona.

Detenidos por salud pública y defraudación eléctrica

La operación finaliza con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de tres personas vecinas de Las Cabezas de San Juan como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas y un delito de defraudación eléctrica, dando por desmantelado completamente la plantación indoor.

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La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil constata la colaboración con los Cuerpos de Policía de las corporaciones locales en la provincia de Sevilla dentro de los servicios encaminados al mantenimiento de la seguridad ciudadana y de prevención y erradicación de puntos de venta de estupefacientes.