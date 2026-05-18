De vertedero abandonado a paraíso de flamencos: el paraje de Sevilla que conquista a los amantes de la naturaleza con su laguna gigante y sus senderos

De vertedero abandonado a convertirse en uno de los parajes naturales más hermosos de Sevilla. Así ha sido la transformación que ha vivido en su larga historia la Laguna de Fuente del Rey, uno de los espacios con mayor riqueza de flora y fauna de la localidad hispalense de Dos Hermanas.

Y es que, a pesar de su imagen actual, en sus orígenes, este entorno repleto de aves, peces, mamíferos y vegetación tenía un uso bien distinto, pues era utilizado como vertedero.

De vertedero a humedal de referencia en Dos Hermanas

Sin embargo, los trabajos de restauración y acondicionamiento realizados en la laguna y sus alrededores, introduciendo en el lugar toda clase de vegetación de rivera y bosque mediterráneo, cambió completamente su situación y uso hasta que pasó a ser uno de los lugares más emblemáticos de anidación y observación de aves de la provincia.

En sus seis hectáreas de extensión, este parque situado en la barriada con la que comparte nombre está formada por la laguna, que se alimenta de los manantiales que recorren la zona y el agua de lluvia, así como un entorno repleto de vegetación y senderos.

Un paraíso para los amantes de la observación de aves

Es en este entorno en el que se han instalado multitud de especies de aves para su anidación y cría, entre las que se encuentran el morito común, la focha, el ánade real, la gallineta, la garcilla bueyera, la garza real, la garceta común, el martinete y la espátula, además de otros como el pájaro moscón, carbonero común, jilguero, verderón europeo o mirlo.

Además, este parque también se ha convertido en zona de paso de distintas aves en época migratoria, como los flamencos, además de ser lugar de cría de especies amenazadas como la focha moruna o la garcilla cangrejera.

Observatorios, aula de naturaleza y recorrido botánico

Unas especies que se pueden contemplar desde los tres observatorios de aves completamente acondicionados con los que cuenta el parque, así como durante su recorrido botánico y el edificio que se encuentra en el recinto y que sirve de aula de naturaleza.

Pero la fauna de este enclave no solo se compone de aves, sino que también se pueden contemplar distintas especies de mamíferos, como conejos o erizos; de peces, como carpas o gambusias; anfibios, como el tritón jaspeado o la ranita meridional; reptiles, como el eslizón europeo, y crustáceos, como los cangrejos.

Flora, senderos y una isleta artificial protegida

De igual modo, recorriendo los distintos caminos del lugar se puede descubrir la amplia riqueza y belleza de su flora, con dehesa de taraje, bosques de matorral y una isleta artificial protegida por vegetación propia de humedales.

Una laguna que se ha posicionado como una parada imprescindible para los amantes de la naturaleza que se puede visitar de forma totalmente gratuita de lunes a domingo.

Horario de visita de la Laguna de Fuente del Rey

El horario de la Laguna de Fuente del Rey es de 14.00 a 21.00 horas los lunes y martes, mientras que de miércoles a viernes abre de 8.00 a 21.00 horas, y sábados y domingo, de 9.00 a 17.00 horas.

Asimismo, los usuarios interesados pueden conocer más sobre el entorno realizando una visita guiada en grupo, actividad que sí se debe reservar con antelación.