Yolanda, paciente afectada en Sevilla por la huelga de médicos: "Tendré que ir a Urgencias para conseguir mi medicación"

Yolanda es una vecina de Sevilla que se ha topado de frente con la huelga de médicos. Primero, en el Centro de Salud Virgen de África, donde la puerta de su médico de cabecera estaba cerrada de cal y canto con un aviso: "El médico está ausente por la huelga". Ha tenido que salir del centro resignada y sin poder pedir en la farmacia una medicación que necesita "todos los días". "Ahora tendré que ir de Urgencias para conseguirla", lamenta molesta. Yolanda se indigna no solo por la necesidad de dar con su medicación, sino porque ha perdido el tiempo. "Hoy libraba, pero si hubiera tenido que pedirme el día porque trabajo, entonces qué?", se pregunta.

El caso de esta colombiana de mediana edad residente en la capital andaluza es un ejemplo más de los miles de pacientes que han visto cancelada su cita en el último momento. Según los últimos datos de la Consejería de Salud, todos los días de huelga médica el SAS ha tenido que suspender una media diaria de 50.000 actos asistenciales. "Justamente hoy, que tenía cita médica, los doctores están en huelga", lamenta Yolanda. +

Yolanda, según explica a este periódico, se ve en la obligación de acudir a las Urgencias de un hospital para conseguir la receta de la medicación de la que es dependiente. Como ella, ante la falta de atención en su centro de salud como consecuencia de la huelga, son muchos los pacientes que deciden ir de Urgencias. Esto ha derivado en una mayor carga asistencial en las Urgencias hospitalarias, que se han visto resentidas, no solo por el aumento de pacientes, también por los servicios mínimos.

La huelga médica pierde fuerza

El seguimiento de la huelga está perdiendo fuelle en Sevilla y en el resto del país. Es el séptimo parón en un año y la cuarta huelga semanal en lo que va de 2026. Eso, entre en ánimo de los médicos también se nota. Aún así, este lunes hasta el 18,46% de los médicos convocados han secundado la huelga.

Son cifras que se alejan de las de diciembre, cuando se convocó la primera huelga semanal. Durante esa semana, que coincidió con el puente de diciembre, se cancelaron 329.399 citas médicas programadas y tuvo un impacto económico de 38 millones. Eso fue solo el principio de un moviemiento que, por el momento, no dibuja un final. A día de hoy, ya se han cancelado en el SAS más de 767.000 actos asistenciales suspendidos en la comunidad andaluza.

El caso de Yolanda es uno entre cientos de miles. Más allá de las negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos de médicos de todo el país, la necesidad de elaborar un Estatuto marco propio para la profesión facultativa o de la necesidad de los médicos de alzar la voz para defender sus condiciones laborales, los pacientes han sido los grandes perjudicados de esta huelga indefinida que amenaza con no cesar hasta que no se llegue a un acuerdo que, por el momento, está lejos de materializarse.

Los médicos, por su parte, han suavizado su apoyo a la causa por el desgaste económico y emocional que conlleva secundar una huelga: por cada jornada el médico deja de cobrar y su trabajo se distribuye entre los médicos que sí acuden a sus puestos de trabajo.

A pesar de que la participacion dismimnuya, el Sindicato de Médico Andaluz y su presidente, Rafael Ojeda, no tienen intenciones de dar su brazo a torcer con el Ministerio de Mònica García. "Una estrategia clásica de la Administración es esperar a que la huelga se agote, pero no nos vamos a cansar ni a rendir", ha advertido Ojeda.