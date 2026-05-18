Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Sevilla que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa

A apenas dos horas de Sevilla se encuentra uno de los litorales más hermosos y salvajes de todo el país. Se trata de la playa de Valdevaqueros, un extenso litoral de cuatro kilómetros de extensión situado en el municipio gaditano de Tarifa que destaca por sus aguas cristalinas, sus enormes dunas y su curioso guardián: un gigante de madera que observa la costa desde las alturas.

Esta playa, ubicada casi a pie de la carretera N-340, se ha consolidado como uno de los enclaves más emblemáticos de la provincia de Cádiz y una de las mejores costas del país, perfecta para quienes buscan aunar en un mismo lugar naturaleza, calma y paisaje.

Un coloso de madera que apareció por sorpresa en 2024

Pero si un detalle llama la atención de sus visitantes es su Gigante de Madera, una enorme figura con forma de hombre que vigila la costa desde una enorme duna y da la bienvenida a los visitantes a este rincón de Tarifa.

Esta construcción, también conocida como Hombre de Madera u Hombre del Viento, tiene dos metros de altura y uno de ancho, y una estructura compuesta por un armazón de hierro al que se han unido trozos de madera y ramas para dar forma a sus extremidades y cabello.

Esta obra, que se ha convertido en uno de los símbolos más curiosos de la playa, apareció por sorpresa en 2024 y, a día de hoy, todavía se desconoce quién fue su autor.

Pero, a pesar de ello, este guardián se ha transformado en una de las atracciones más fotografiadas y admiradas del lugar, tanto por la singularidad de la obra como por las vistas privilegiadas que ofrece su ubicación, en lo alto de una enorme duna.

Una playa salvaje con dunas gigantes y agua cristalina

Pero la playa de Valdevaqueros no solo destaca por este curioso gigante de madera, sino que cuenta con una gran belleza natural presente en sus más de cuatro kilómetros de extensión.

De ese modo, los visitantes pueden disfrutar de una playa salvaje de aguas cristalinas y grandes formaciones dunares de arena fina y dorada, que conforman dunas de decenas de metros y en constante crecimiento.

Todo ello se completa con un entorno en el que también están presentes una sierra litoral y distintas vegas fluviales con arroyos que desembocan en la propia playa, lo que hace de este enclave uno de los más espectaculares de la costa gaditana.

Uno de los lugares favoritos para el windsurf y el kitesurf

Además, Valdevaqueros es uno de los destinos preferidos para los amantes del windsurf y el kitesurf, ya que las condiciones del viento de levante que acoge, la tranquilidad que presenta su ensenada y la propia disposición de la costa hacen de este lugar uno ideal para la práctica de estos deportes.

Por ello, cada año miles de sevillanos y turistas de toda la geografía nacional se trasladan hasta este rincón andaluz para disfrutar de una playa en la que se unen paisaje salvaje, aguas cristalinas y dunas gigantes para conformar uno de los parajes más hermosos del país.