El Ayuntamiento de Sevilla reactiva la rehabilitación de la Fábrica de Vidrio tras quedar desierto el proyecto y perder los fondos europeos

El proyecto para convertir la histórica Fábrica de Vidrio de la Trinidad, concretamente sus naves 1 y 4, en un gran contenedor cultural y un centro de mayores, vuelve a escena. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, buscó una empresa que se encargara de los trabajos y fracasó en el intento. La licitación quedó desierta, como informó El Correo de Andalucía, porque ninguna empresa se interesó y el Gobierno de José Luis Sanz se vio obligado a devolver 2,6 millones de fondos europeos por el retraso en los trabajos. La subvención concedida tenía una fecha límite que se sobrepasó. Pero esta actuación no ha sido abandonada y se volverán a licitar las obras. Mientras tanto, ya se ha adjudicado el primer contrato para intentarlo de nuevo.

La Gerencia de Urbanismo, en la reunión de su Comisión Ejecutiva de este martes, toma conocimiento de la resolución del gerente en la que se confirma la adjudicación del servicio de dirección de obras, dirección de ejecución de las obras y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de rehabilitación de la antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad en su fase 1 (naves 1 y 4).

Recreación de cómo serán las naves de la futura Fábrica de Vídrio cuando finalice su rehabilitación / ABU

Dos años y medio de dirección de las obras de la Fábrica de Vidrio

Este contrato, el primero desde que se declarara desierto el proyecto, recayó el pasado 12 de mayo en la empresa Sursuroeste arquitectos S.L.P, por un importe (con impuestos) de 574.750 euros. Tiene un plazo de ejecución de 31 meses, es decir, unos dos años y medio. Por tanto, la dirección de las obras se alargará previsiblemente hasta 2029, lo cual da una pista del plazo en el que el Ayuntamiento de Sevilla pretenderá que pueda estar terminado el proyecto. Este plazo se divide en un mes para los trabajos previos al inicio de las obras tras la firma del contrato de las mismas con la empresa adjudicataria, otros 18 meses de ejecución de las obras, y un mínimo de un año para los trabajos posteriores a la conclusión de las obras, pudiendo extenderse la ejecución por un plazo mayor.

Según el pliego de la dirección de obras, la UTE Sursuroeste-Ombu-Vilanova ha redactado el proyecto básico y de ejecución de las obras, y la Junta de Gobierno de Sevilla aprobó en julio de 2025 la propuesta de la delegada de Patrimonio en la que se asignaban a Urbanismo las tareas de licitación y contratación de la asistencia técnica para dirigir las obras de rehabilitación.

En dicha propuesta se asignó a la Dirección General de Patrimonio la licitación y contratación de las obras contenidas en dicho proyecto cuyo trámite debiera iniciarse en el mes de agosto de 2025, ya que había que cumplir los plazos requeridos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en lo que se refiere a contar con un acta de recepción sin reparos antes del próximo 30 de junio de 2026. Por este motivo, ante la carencia de medios disponibles en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, y para poder abordar en plazo los compromisos asumidos, se consideraba necesaria la contratación de un servicio para la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras.

Proyecto para la antigua Fábrica de Vidrio de La Trinidad / Ayuntamiento de Sevilla

La Fábrica de Vidrios, un proyecto de 10 millones desierto y sin fondos europeos

El gran proyecto de más de 10 millones de euros para convertir la Fábrica de Vidrio en un contenedor cultural y centro de mayores se quedó sin 2,6 millones de fondos europeos. Fue el propio Ayuntamiento de Sevilla el que renunció a ellos. Como informó El Correo de Andalucía, su rehabilitación quedó desierta, igual que ocurrió con el Pabellón Real. Al no haber ninguna empresa interesada en hacerse cargo de la reforma de las naves 1 y 4, la Junta de Gobierno Local confirmó en marzo que el parón imposibilitaba "el cumplimiento de los plazos de ejecución de la subvención concedida para la financiación de las obras".

Según el expediente consultado por este periódico, el Gobierno de José Luis Sanz acordó de urgencia la renuncia total a la subvención concedida por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en junio de 2023 por un importe de 2.624.850 euros, en el marco de la Convocatoria de ayudas para la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

Esta "devolución voluntaria" de la financiación de las obras se produjo porque ya no se iba a llegar a la fecha límite, el 31 de marzo de 2026, que era una de las condiciones establecidas en la subvención. Por ello se aprobó también solicitar al Ministerio esta renuncia, proceder al reintegro de la cantidad junto a los intereses de demora que proceda y notificar los acuerdos a la Coordinación de Fondos Europeos.

Pese a esta pérdida de fondos europeos, cuando vuelva a salir adelante el proyecto, con las modificaciones que se hayan hecho para que sea interesante para las empresas, el Ayuntamiento no tendrá problemas en poner el dinero que haga falta. "No hay ningún problema porque el Ayuntamiento ya tenía prevista esa inversión y será con o sin fondos europeos", confirmó el alcalde. En otro expediente al que tuvo acceso El Correo de Andalucía, la Gerencia de Urbanismo informó que "dado que el Ayuntamiento de Sevilla, a instancias de la Intervención General, ha renunciado a dicha subvención que financiaba parcialmente las referidas obras, dada la imposibilidad de cumplimiento de plazos de ejecución fijados en la resolución de concesión, resulta preciso transferir al Ayuntamiento la suma de 2.624.850,00 euros, que resta hasta completar el presupuesto de la licitación".