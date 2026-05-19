Cuenta atrás para la selectividad en Sevilla: estas son las sedes de la PAU en la provincia

Dos semanas. Ese es el tiempo que tienen 65.000 estudiantes andaluces para terminar de preparar la prueba de acceso a la universidad (PAU), conocida por todos como selectividad. En la primera semana de junio, los estudiantes de secundaria y ciclos formativos se enfrentarán al examen que determinará su grado universitario en las distintas sedes habilitadas por la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide.

La prueba se celebrará este curso los días 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria y entre el 30 de junio y el 2 de julio en la extraordinaria, según el calendario aprobado por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía. En 2025, entre ambas convocatorias, se matricularon en la PAU un total de 65.613 estudiantes en la comunidad, más del 20% del alumnado examinado en toda España.

El plazo de inscripción para participar en los exámenes en ambas instituciones universitarias todavía no ha terminado. Así, la Universidad Pablo de Olavide mantendrá la matrícula entre el 12 y el 25 de mayo, mientras que la Universidad de Sevilla inició el plazo el pasado 4 de mayo y lo mantendrá abierto hasta el 25 de mayo.

Qué facultades estarán habilitadas

La Universidad de Sevilla pondrá a disposición 23 centros, la mayoría de ellos (14), en Sevilla, además de un centro para alumnos con necesidades específicas en la Escuela de Ingeniería Informática. En concreto, las facultades de la Hispalense serán: Informática, Matemáticas, Biología, Etsie, Etsa, Filología, Geografía e Historía, dos en Económicas, Educación, Ciencias del Trabajo, Etsi, Medicina e Ingeniería Agrónoma.

Además de los centros en la capital, la US establece también distintas sedes en la provincia. Algunos alumnos deberán examinarse de la selectividad en la Escuela Universitaria de Osuna, el IES Luis Vélez de Guevara de Écija, el IES Virgen del Castillo de Lebrija, el IES Axati de Lora, el IES El Carmen de Cazalla, IES Isidro de Arcenegui y Carmona de Marchena, IES Almudeyne de Los Palacios y el IES Lauretum de Espartinas.

La Hispalense ha dispuesto una página web en la que los centros de educación secundaria y ciclos formativos que realizan la PAU en sus sedes puedan comprobar cuál le corresponde. En total, son más de 210 centros educativos de toda la provincia, los que participarán en los exámenes de la selectividad en la Universidad de Sevilla. Por el momento, la UPO no ha comunicado las sedes habilitadas para el examen para los 35 centros adscritos.

Una de las principales preocupaciones de los jóvenes es cómo llegar a las sedes, especialmente el jueves. Como ya ocurrió en 2022, el tercer día de selectividad coincide con la festividad local del Corpus Christi y muchos temen que llegar a los centros universitarios habilitados sea más difícil de lo normal. Sin embargo, a preguntas de este medio, desde el Ayuntamiento no han informado si las líneas tendrán la misma frecuencia que los días laborables.