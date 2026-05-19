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Incendio aparatoso en la carretera de Mairena del Alcor en sentido a Brenes

El 112 recibió los primeros avisos a las 13.50 horas por un fuego en la carretera en sentido Brenes, que finalmente afectaría al contenedor de un camión

Vídeo | Incendio aparatoso en la carretera de Mairena del Alcor en sentido Brenes

Vídeo | Incendio aparatoso en la carretera de Mairena del Alcor en sentido Brenes

El Correo

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

Un incendio se ha originado este martes en la carretera A-8025, concretamente a la salida de Mairena del Alcor, en sentido Brenes. Según han informado desde el 112 de Emergencias Andalucía, el aviso se recibió en torno a las 13.50 horas.

Las primeras llamadas alertaban de un posible incendio de pastos, vegetación o incluso de un pino en las inmediaciones de la vía. Sin embargo, según las primeras informaciones trasladadas por Emergencias, el fuego se ha originado finalmente en el contenedor de un camión.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, que trabajan en la extinción de las llamas junto a la carretera. Por el momento no han trascendido ningún daño material ni heridos sobre el origen del incendio.

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El suceso ha obligado a activar el correspondiente dispositivo de emergencia en este punto de la provincia de Sevilla, donde los servicios desplazados continúan actuando para sofocar el fuego y garantizar la seguridad en la carretera.

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