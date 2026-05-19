Juan Fernández y su perro guía Sami: "Él me presta sus ojos y podemos ir a cualquier lado"

La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) realiza una labor fundamental para garantizar una mayor libertad y autonomía de las personas ciegas y con discapacidad visual. Para mostrar el trabajo que se realiza la ONCe ha organizado una exhibición con el lema 'Mucho más que un perro' en el Centro Deportivo Amate. El objetivo es aproximar y explicar la trascendencia de estos caninos a la ciudadanía general. "Él me presta sus ojos y podemos ir a cualquier lado", enfatiza Juan Fernández, una persona con discapacidad visual, que se apoya en su labrador mixto, Sami. A su lado están Amparo Cruz y Sebastián Gómez, acompañados también de sus perros guía, Omet y Enter.

Diferentes centros educativos y autoridades de la comunidad presenciaron las demostraciones de concentración, obediencia y hasta ejercicios autopreservación de los perros guías. El despliegue de actividad fue sobre un escenario de simulaciones con obstáculos desde rampas hasta sillas o mesas de los veladores. Los instructores Cristóbal Jurado y Elena Molina realizaron estas actividades en compañía de los labradores: Xuljan y Potter.

Se explicaron asimismo las etapas de crianza de los perros guía en tres grandes secciones. El primero es el criterio de selección entre los distintas razas (labradores, golden, pastor alemán). En segundo lugar, el aprendizaje de socialización en una familia de acogida, con tal de habituarse a diferentes ruidos y espacios. Y, por último, la "jubilación" del canino. Amparo, la usuaria de Omet declaró que este labrador sería su tercer perro guía. "Es como si en la calle quitarán todos los obstáculos con los que nos encontramos", dijo ella mientras hablaba sobre su dificultad para ir con el bastón al supermercado.

Actualmente la Fundación ONCE es responsable de la entrega de 53 perros guía en Sevilla, 153 en Andalucía y hasta 1.000 a nivel nacional, una labor que ofrece comodidad y seguridad a cientos de usuarios y usuarias.

Elizabeth Arria

"Sami me cambió mi percepción, no es solamente un animal"

La vida de Juan Fernández cambió por completo cuando hace 14 años le diagnosticaron una pérdida progresiva de la visión. Empezó a usar el bastón para independizarse y acostumbrar su cuerpo a moverse sin este sentido tan fundamental, causado por un problema genético. En enero de 2024 llegó Sami, un labrador de melena dorada que le dio un "giro de 180 grados" a este usuario y a su familia para siempre. "A donde voy, va él y si él no va, no voy yo", manifiesta Juan Fernández.

Juan Fernández explica que el momento en que recibió la noticia médica no tuvo tiempo para pensar: "Mi mujer estaba embarazada de 8 meses", recuerda. Hizo los ajustes pertinentes y como todos los usuarios, primero pasó por la prueba del bastón. En 2017 solicitó un perro guía que no llegaría hasta unos años más tarde, la enfermedad que le dificulta su visión, solo empeora con el tiempo y se agudiza con la falta de luz, lo cual limitaba su autonomía. "Es una extensión mía", dice contento con la libertad que le brinda.