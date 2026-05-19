Nuevos cortes de tráfico junto al Hospital Macarena por las obras del Metro a partir del lunes

Las obras de la línea 3 del Metro avanzan en Sevilla. A partir del próximo lunes 25 de mayo, aumentarán los cortes de tráfico en el entorno del Hospital Universitario Virgen Macarena, uno de los más afectados, junto a Pino Montano, por los trabajos para la incorporación de la nueva línea. En concreto, las nuevas afecciones al tráfico rodado en el tramo de la Avenida Doctor Fedriani y San Juan de Ribera.

Entre las novedades está la reducción a un solo carril por sentido en el cruce entre Doctor Marañón y Doctor Leal Castaño con Doctor Fedriani. Además, quedará deshabilitado el tráfico rodado hacia Doctor Fedriani desde Doctor Marañón. Pese a estos cambios y restricciones, desde el Ayuntamiento apuntan que se garantizará el paso peatonal desde la zona de urgencias a la entrada general del HUVM.

Permanecerán habilitados también el cruce desde la calle Manzana a San Juan de Ribera, sentido Ronda Histórica y los accesos a Parking SABA subterráneo y a San Juan de Ribera, sentido Ronda Histórica, desde Fray Isidoro de Sevilla. La ubicación del cajón de obra en San Juan de Ribera provocará que la calle Pedro Tafur se convierta en un "fondo se saco" con acceso únicamente a residentes y la calle Sánchez Reciente cambia de sentido.

Inversiones autonómicas en la línea

La estación Hospital Virgen Macarena será la de mayor profundidad de toda la Línea 3 Norte, alcanzando aproximadamente los 20 metros bajo rasante, frente a los 12 metros habituales en otras estaciones. Pese a ser la única estación de este tramo, es lo suficientemente compleja como para justificar que las obras requieran una inversión de 173 millones de euros para la ejecución de las mismas

En las previsiones de la Junta de Andalucía está que la estación del Hospital sea de las que rompan récords de número de usuarios, puesto que actuará como intercambiador con la futura Línea 4, cuya fecha no está establecida. La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla cuenta con financiación autonómica y estatal y ha sido declarada operación de importancia estratégica del marco operativo de fondos europeos Feder 2021-2027.

El trazado discurre desde la zona Norte de Sevilla, junto a la SE-20, en Pino Montano, hasta llegar al Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1, con 12 estaciones, una en superficie y el resto soterradas. La Junta tiene ya en licitación la siguiente fase de las obras, una de las más complejas, referida al tramo subterráneo bajo la Ronda Histórica que obligará a cortar carriles de circulación de vehículos y reducir espacios peatonales.