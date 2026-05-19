El pueblo de la Campiña sevillana con las tapas más baratas: croquetas y carne en salsa por apenas 1,80 euros

Las tapas más baratas de Sevilla. Así califican los clientes del bar La Liebre, en el municipio hispalense de Herrera, los platos caseros y de calidad que se pueden disfrutar en este negocio de la campiña sevillana, que ofrece toda clase de bocados y especialidades por apenas 1,80 euros.

Un negocio situado en la Campiña sevillana que ha conquistado a su clientela gracias a sus bajos precios, su exquisito sabor y el innovador sistema con el que los clientes eligen sus tapas.

Un bar de Herrera con tapas por 1,80 euros

En lugar de lo que ocurre en la mayoría de bares, en los que los clientes observan una eterna carta de opciones y piden sus platos favoritos sin verlos con anterioridad, en La Liebre los camareros pasean con una inmensa bandeja cargada con distintas tapas recién hechas.

Así, al pasar por cada mesa, los clientes observan los platos que se ofrecen y cogen los que prefieran en ese mismo momento. Y para saber la cuantía total de la comanda, los trabajadores solo tiene que observar el número de platos vacíos que se encuentra en la mesa.

El curioso sistema con el que se eligen las tapas

Una dinámica que consigue dejar sin palabras a los visitantes que acuden por primera al lugar, que se ven sorprendidos tanto por la danza constante de camareros portando esta gigantesca bandeja repleta de tapas, como las mesas con torres de platos que delatan el apetito que ha saciado cada comensal.

Pero, además de por su novedoso sistema, este bar de la Campiña sevillana destaca por el precio de sus platos, que se pueden degustar por 1,80 euros cada tapa que, además, cuenta con un generoso tamaño.

Una carta cambiante con platos caseros de siempre

De ese modo, los usuarios pueden degustar una amplia variedad de especialidades por menos de 2 euros, que conforman una carta que cambia cada día pero que mantiene jornada tras jornada la pasión por los platos de siempre, cocinados con calma para conseguir mantener los sabores más tradicionales de la zona.

Entre las opciones disponibles destacan platos como ensaladilla, croquetas, montaditos, salmorejo, carne con tomate, carne en salsa, panceta, puntillitas, adobo, alitas, burrito, albóndigas, picadillo de chorizo, ensaladilla, pollo al limón, callos o san Jacobo.

Los clientes destacan la calidad y el trato del personal

La amplia variedad y calidad de sus platos, sumado a sus bajos precios y al trato cercano de su personal, han hecho de este negocio situado en la calle Huerta del municipio de Herrera uno de los más visitados y admirados de la zona.

"Las tapas son increíbles, el trato excelente y los platos son caseros y buenísimos", recalcan sus propios clientes a través de las reseñas del restaurante.

Además, explican que toda su comida es "100% casera y de calidad" y que el paseo constante de los camareros con bandejas repletas de comida es "un no parar".