Sevilla arranca su mapa de sombra para el verano con toldos en 30 calles y dos grandes incógnitas: qué ocurre con Constitución y el Puente de San Telmo

El calor ya aprieta, y más que va a apretar conforme pasen los días. En apenas dos semanas comienza el mes de junio y con él la subida de las temperaturas. Por ello, para poder pasear por la ciudad, Sevilla está ya preparando su mapa de sombra a lo largo de 30 calles de la ciudad. Este lunes arrancó el montaje de los toldos que se colocarán en el centro, empezando por la calle Sierpes, y el Ayuntamiento asegura que la instalación terminará antes de verano y se mantendrá hasta comienzos de otoño, el 18 de octubre, cuando se volverán a retirar. Esta ruta sombrada abarca una treintena de calles, a las que este año se han añadido tres más: Alfonso XII, Córdoba y José Gestoso.

Dentro del plan del Gobierno de José Luis Sanz para asegurar zonas de sombra y así bajar la temperaturas en las calles, se instalarán lonas en la Plaza del Duque, la Plaza Jesús de la Pasión, La Campana y el Paseo Marqués de Contadero. Además, también se prevé montar toldos en la Avenida de la Constitución y el Puente de San Telmo, pero estos dos proyectos, con sus particulariedades cada uno, son una gran incógnita. Públicamente, desde el Ayuntamiento no se ofrecen cifras exactas de cuándo estarán listos cuando los responsables son preguntados, y fuentes municipales tampoco confirman a este periódico una fecha en la que serán una realidad.

Las calles de Sevilla que tendrán toldos este verano

El contrato de toldos de 2026 forma parte del que se firmó en 2025 con cuatro años de duración (hasta 2029) y una inversión de 1.703.228,50 euros. Según el Ayuntamiento, este plan responder a un intento por "mejorar el confort climático en los espacios públicos durante los meses de más calor y adaptar Sevilla a las altas temperaturas y al cambio climático".

Los toldos se colocarán este año en las siguientes calles y plazas: Albareda, Alcaicería de la Loza, Alfonso XII, Almirante Bonifaz, Baños, Carlos Cañal, Cerrajería, Córdoba, Cuna, Empecinado, Francos, General Polavieja, Hernando Colón, Jaén, José Gestoso, Lineros, O’Donnell, Pedro Caravaca, Puente y Pellón, Regina, Rioja, Rivero, Sagasta, Sierpes, Tetuán, Velázquez, Plaza del Duque, Plaza Jesús de la Pasión, La Campana y el Paseo Marqués de Contadero.

La superficie a entoldar, entendida como superficie máxima, es de 8.841,04 m2 para las distintas calles, a las que hay que añadir las correspondientes a los distintos enclaves urbanos: Campana tiene 750 m2 , la plaza del Duque tiene 103.50 m2, la plaza Jesús de la Pasión tiene 215 m2 y el Paseo Marqués del Contadero unos 982.8 m2. En estos espacios, los toldos estarán sujetos mediante soportes y anclajes en las fachadas, fijos y a una distancia media de 75 centímetros de los edificios y entre los 6 y los 12 metros de altura.

Las lonas se han fabricado con tejidos microperforados preparados para temperaturas de hasta 70 grados y máxima resistencia, protección solar y térmica. También se sustituirán los anclajes mecánicos, existentes en las fachadas de los edificios, por nuevos anclajes y se repondrán los revestimientos afectados.

Los toldos del Puente de San Telmo, en marcha y sin fecha

¿Cuándo habrá toldos en el Puente de San Telmo? La instalación empezó en septiembre, con un plazo de ejecución de cuatro meses por lo que ya deberían estar terminados. Sin embargo, factores como la Navidad, las importantes lluvias de inicio de año o fechas especiales como Semana Santa y Feria de Abril han jugado en contra de los trabajos en esta vía tan transitada que cruza el río Guadalquivir.

El alcalde llegó a vaticinar que estarían en abril, aunque más adelante -precisamente en abril- aplazó la finalización del montaje "seguramente a partir de mayo". Igualmente, desde Heliopol se aseguró a este periódico que va todo en plazo. Los trabajos se adjudicaron en junio de 2025 y en agosto se formalizó el contrato con Heliopol. El proyecto de instalación de elementos de sombra/protección climática ha incluido desde la demolición y limpieza del terreno hasta la pavimentación, instalación de alumbrado, señalización, y la colocación de los toldos.

En todo el proceso de montaje, un primer factor que obligó a detener las obras fue el periodo navideño. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aprobó a mediados de diciembre la paralización de las obras para instalar los toldos en el Puente de San Telmo. Este retraso temporal se tomó por una cuestión de "seguridad". "Por el Plan de Movilidad para estas fiestas no se cree oportuno cortar el tráfico en uno de los carriles durante Navidad", confirmaron fuentes del Ayuntamiento a este periódico.

Por este motivo específico, la única parte del expediente que se paralizó fue la que afecta a la instalación en sí. Los trabajos de fabricación de los toldos que se iniciaron con anterioridad y siguieron en marcha de acuerdo con el contrato firmado con la adjudicataria, ya que esta fase no se vio afectada por nada. Y más recientemente, a inicios de 2026, las fuertes lluvias de enero y febrero también imposibilitaron a los operarios mantener el ritmo de trabajo deseado y planificado.

Los toldos de la Avenida de la Constitución, sin proyecto definitivo ni plazos

El propio concejal de Urbanismo afirmó en septiembre de 2025, en la Comisión de Control y Fiscalización, que la intención era colocar los toldos de la Avenida de la Constitución "justo después de Semana Santa". "El año que viene estarán colocados en tiempo y forma", abundó, reconociendo que habría que darle "una vuelta" al modelo. Sin embargo, ya a mediados de mayo, estos toldos siguen sin proyecto ni plazos, al menos que se haya informado públicamente cuando se le ha preguntado al alcalde.

De momento, lo único que se conoce es que el Ayuntamiento trabaja con Heliopol y un estudio de arquitectura en el diseño del nuevo sistema de entoldado para esta vía céntrica de la ciudad. "El mismo proyecto no. Ya dije que no nos gustó a nadie, no tiene sentido volver a repetir lo mismo", aseguró Sanz recientemente, sin dar plazos de cuándo arrancará el montaje. De hecho, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, aseguró añadió también que "dentro de poco se empezarán a hacer pruebas con los nuevos toldos que irán en la avenida de la Constitución".