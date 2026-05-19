Trampolines, escalada y piscina de bolas en Sevilla: así es el macroparque de 4.000 metros cuadrados en el que "divertirte con tus peques en su minimundo"

Un enorme parque de atracciones infantil con camas elásticas, trampolines, toboganes y escalada considerado "el más grande de todo Sevilla" con sus más de 4.000 metros cuadrados de extensión. Así es Kids Park, un entorno de ocio con sedes en Sevilla capital y Camas que se ha convertido en la alternativa favorita para las familias, al permitir a los más pequeños disfrutar de sus juegos mientras los adultos degustan los mejores aperitivos con tranquilidad.

"Es el mejor parque de trampolines de Sevilla", señalan desde la organización sobre este enorme enclave de atracciones que, además de sus sedes sevillanas en Camas y la capital, también cuenta con locales en la localidad malagueña de Ronda y en Cáceres.

Dos sedes en Sevilla para disfrutar de camas elásticas, toboganes y escalada

En el caso de la provincia de Sevilla, Kids Park El Pino se sitúa en la calle Pino Laricio de la capital, en el Polígono El Pino, mientras que Kids Park Camas se ubica en la calle Mansíos.

En ambas instalaciones, sus atracciones están destinadas para menores de hasta 12 años y un máximo de 1,50 metros de estatura, que podrán disfrutar de juegos y retos como gigantescos toboganes, carruseles, piscinas de bolas, cañones, camas elásticas o paredes de escalada.

Juegos 3D, pasadizos secretos y zona de construcción

A estos se suman sus juegos 3D, su zona de construcción, los "pasadizos secretos" y sus distintos recorridos, perfectos para el disfrute y la diversión de los menores.

Para hacer uso de sus instalaciones, es necesario que los menores lleven calcetines antideslizantes, que se pueden adquirir en el local por 1,80 euros.

Las condiciones que hay que cumplir para entrar en el parque

Además, los niños de hasta tres años y los que tengan necesidades especiales podrán entrar al parque acompañados de un adulto que no pagará, pero que no podrá hacer uso de los juegos.

Por su parte, el precio de la entrada, que no necesita reserva previa, depende de la duración de la actividad y el día de la semana en el que se acuda al parque.

Precios de Kids Park Camas entre semana y fines de semana

En el caso de Kids Park Camas, la tarifa de lunes a jueves es de 5 euros por media hora y 8 euros por una hora, que se podrá ampliar hasta una duración total de una hora y media por 11 euros, dos horas por 13 euros y dos horas y media por 15 euros.

Los viernes, sábados, domingos y festivos, el precio para cada tramo horario será de un euro más, entre los 6 euros para media hora y los 16 euros por dos horas y media.

Cumpleaños y celebraciones infantiles en Camas

En este local también se pueden celebrar cumpleaños y diversas celebraciones infantiles.

Para ello, Kids Park tiene una tarifa especial que incluye 4 horas de juego dentro del parque, calcetines antideslizantes, merienda, a elegir entre sandwich, pizza o perrito y aperitivos; bebida y bolsa de chucherías por 13,90 euros por niño de lunes a jueves, y 15,90 euros el resto de días.

Tarifas de la sede del Polígono El Pino, en Sevilla

En el caso de la sede de El Pino, situada en la calle Pino Laricio, la tarifa para la entrada libre es de entre 6 euros por media hora y 16 euros por dos horas y media de lunes a jueves, o de entre 7 y 17 euros el resto de la semana.

En cuanto a los cumpleaños y celebraciones, el precio es de 14,90 euros de lunes a jueves y de 16,90 euros los viernes, sábados, domingos y festivos.

Los clientes destacan la diversión para los niños y la comodidad para los adultos

"Parque espectacular para venir con niños. Ellos se divierten mientras tú te relajas y te tomas un café o refresco un rato", señalan sus clientes a través de las reseñas del restaurante.

Además, aseguran que este parque es "un paraíso para los niños" ya que cuenta con una variedad de actividades y juegos "para que los pequeños se diviertan durante horas".

"Es absolutamente ideal, poder divertirte con tus peques en su minimundo no tiene precio", recalca otro usuario sobre estas dos sedes que es pueden visitar de lunes a viernes en horario de 16.30 a 21.30 horas, mientras que los sábados y domingos están abiertos de 12.00 a 21.30 horas.