Utrera acoge el rodaje de la miniserie de Netflix inspirada en el caso de Marta del Castillo

Utrera se convertirá durante los próximos días en escenario del rodaje de En el nombre de Marta, una miniserie de Netflix inspirada en el caso de Marta del Castillo. La producción, realizada por Bambú Producciones en colaboración con La Claqueta PC, grabará varias escenas en distintos puntos del municipio sevillano.

El rodaje tendrá incidencia en la movilidad de la ciudad debido a las necesidades técnicas y logísticas de la producción. En concreto, las calles Fuente Vieja, Constitución y Ruiz Gijón se verán afectadas por restricciones de estacionamiento y cortes puntuales de tráfico durante varias jornadas.

Cortes de tráfico en Utrera por la serie de Netflix

Según ha informado el Ayuntamiento de Utrera, las afecciones se producirán el martes 19 y miércoles 20 de mayo, de 9:00 a 19:30 horas; el jueves 21, de 14:00 a 01:00 horas; el viernes 22, de 14:00 a 00:00 horas; el lunes 25, de 12:00 a 22:00 horas; y el martes 26, de 11:00 a 22:00 horas.

El dispositivo previsto para el desarrollo del rodaje estará formado por alrededor de 90 personas y unos 15 vehículos, la mayoría de ellos de gran tamaño, necesarios para el montaje, la producción y el traslado del material técnico.

Sobre la miniserie dedicada al caso de Marta del Castillo

La miniserie, compuesta por seis episodios, inició su rodaje el pasado mes de abril en distintos puntos de la provincia de Sevilla. La ficción reconstruye de manera minuciosa y respetuosa los acontecimientos ocurridos tras la desaparición de Marta del Castillo en enero de 2009, así como el impacto social y mediático que generó el caso.

El proyecto cuenta con un reparto encabezado por Blanca Portillo, Vicente Romero, Verónica Sánchez, María León, Paco Tous y Hugo Welzel, nombres destacados del panorama audiovisual nacional.

El alcalde de Utrera ha subrayado la importancia de que la localidad siga acogiendo producciones de este nivel. “Estamos hablando de una producción de gran alcance, con un reparto y un equipo técnico de primer nivel, que vuelve a demostrar que nuestra ciudad reúne las condiciones idóneas para acoger rodajes audiovisuales”, ha señalado.

Asimismo, el regidor ha destacado que este tipo de proyectos permiten situar a Utrera “en el mapa nacional e internacional” y proyectar su patrimonio, sus calles y su identidad a través del sector audiovisual.

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Desde el Ayuntamiento se ruega a vecinos y conductores que respeten la señalización provisional habilitada con motivo del rodaje. El Consistorio agradece también la comprensión y colaboración ciudadana ante las molestias que puedan ocasionar los cortes y restricciones previstos.