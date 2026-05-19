Un vendedor de la ONCE reparte 700.000 euros en pleno centro de Sevilla

La suerte de la ONCE ha vuelto a sonreír a la provincia de Sevilla. El sorteo de este lunes, 18 de mayo, ha repartido más de un millón de euros en premios mayores entre la capital hispalense y la localidad de Los Palacios y Villafranca.

La mayor parte del premio ha caído en pleno centro de Sevilla, junto a la Catedral, donde el vendedor Sergio Martín repartió 700.000 euros tras vender veinte cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Martín, vendedor de la ONCE desde hace seis años, cambió su anterior trabajo como camarero por el de “centinela de la ilusión”, una labor que, asegura, le ha dado una de sus mayores alegrías.

“Es un trabajo muy bonito, sobre todo la parte de repartir premios”, ha contado entre risas tras conocer la noticia. El vendedor confía en que el premio haya llegado a muchos de sus clientes habituales, especialmente trabajadores que cada mañana dan vida al centro de Sevilla. “Estoy seguro de que está muy bien tocado. Mis mejores clientes son los trabajadores que por la mañana hacen que el centro funcione. Espero que haya ayudado a muchos de ellos”, ha señalado.

Martín reconoce que los veinte cupones premiados suponen “una ayuda muy grande”, aunque ya piensa en volver a su punto de venta. “El jueves, cuando vuelva, al ver sus caras, voy a querer repartir más”, afirma. Para él, la mejor parte de su trabajo es precisamente esa: “Ver cómo has cambiado a mejor la vida de algunas personas”.

Sergio Martín, vendedor de la ONCE / ONCE

El premio también cayó en Los Palacios y Villafranca

La fortuna también llegó a Los Palacios y Villafranca, donde Eduarda Tirado vendió otros diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno, dejando un total de 350.000 euros en la Avenida de Utrera. Tirado, que forma parte de la Organización desde 2014, se acordó de sus clientes en cuanto supo que había repartido el premio.

“La gente que me compra es gente buena, siempre lo son. Pero ahora no van a decir más que no toca nada”, ha bromeado la vendedora. La noticia, asegura, se extendió rápidamente por el municipio. “Es una alegría muy grande que ha corrido como la pólvora, y compartirla con ellos es el premio para mí”, ha añadido.

El sorteo del 18 de mayo estaba dedicado a la campaña de juego responsable que impulsa la ONCE y también dejó cupones premiados con 35.000 euros en Córdoba y en la localidad gaditana de Villamartín. En total, el sorteo ha repartido 1.120.000 euros entre tres provincias andaluzas. El resto de premios se distribuyó entre Canarias y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio principal de 500.000 euros al número y la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. También contempla premios de 250 euros, 25 euros, 6 euros y reintegros de 2 euros.

Para este martes, 19 de mayo, el Eurojackpot, el gran sorteo europeo que vende en España la ONCE junto a otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 118 millones de euros.