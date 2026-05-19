Mairena del Aljarafe vende por 1,2 millones una parcela para las primeras 102 VPO de su plan municipal de vivienda: tendrán que estar listas en tres años

En septiembre de 2024, y ante la emergencia habitacional por la falta de vivienda, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe dio luz verde de manera definitiva a un plan de viviendas municipal que incluía la construcción de 1.350 viviendas asequibles. El objetivo, hacer accesible este bien a familias y jóvenes maireneros, así como "luchar contra la vulnerabilidad", según informaba entonces.

Para hacer este plan realidad había que hacer frente a una serie de trámites administrativos, como la enajenación del suelo para levantar el primer centenar de VPO en el municipio, que se ubicará en la Carretera de Almensilla, en concreto, en la parcela entre el convento de la Purísima Concepción y el edificio Sirio.

Venta del suelo

Ahora, el Ayuntamiento ha anunciado el primer paso para la construcción de 102 Viviendas de Protección Oficial en régimen de venta, tras la aprobación, por parte del consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, del expediente para la venta de la parcela, así como el documento de condiciones de venta de los terrenos que albergarán las primeras viviendas protegidas del nuevo plan municipal.

"Entre las condiciones de venta está, evidentemente, que el promotor que adquiera el solar deberá levantar las 102 viviendas, las cuales estarán listas en tres años como máximo. Una vez aprobado el mencionado expediente, queda que el consistorio convoque el concurso público para que las promotoras interesadas presenten sus proyectos y, tras la evaluación de los mismos, la adjudicación pertinente", ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa. En cuanto al precio de venta de la parcela, será de 1,23 millones de euros.

Cláusula para que sean más baratas

Por otro lado, el consistorio ha anunciado que ha introducido una "innovadora cláusula" en la documentación con las condiciones para bajar el precio de venta de las viviendas de esta promoción en, como mínimo, un 10% respecto al precio máximo permitido por el Decreto-ley 1/2025 de vivienda del Gobierno andaluz". Para ello, ha abundado, valorará que las promotoras bajen más el precio, además del plazo de ejecución.

El proyecto, según explicó el Ayuntamiento tras su aprobación en Pleno, tiene como primer eje esencial fomentar la vivienda asequible. En este sentido, el consistorio persigue crear un parque de viviendas en alquiler, movilizar viviendas vacías para ponerlas en el mercado y ofrecer ayudas al arrendamiento. Al mismo tiempo, pretende consolidar, a través del Plan, "un marco de colaboración público-privada para aumentar la reserva de vivienda protegida en las nuevas promociones libres", añadían las fuentes.

Noticias relacionadas

Las 1.350 viviendas a desarrollar proceden de distintas fuentes. Así, 250 se asentarán en suelos de enajenaciones o concesiones -a estas pertenecen las 106 primeras que se van a construir-, mientras que 600 de la cesión de suelo. Por último, 500 serán promocionadas en suelos de reserva, según confirmaron entonces fuentes del Ayuntamiento a El Correo de Andalucía. A estas, habría que sumar otras 60 previstas en el Nuevo Bulevar con la cofinanciación de la Diputación de Sevilla, una zona donde ya hay levantadas varias promociones de VPO.