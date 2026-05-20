El sorteo de las 24 VPO de Triana será este viernes: así se reparten las viviendas desde 485 euros

El sorteo de las 24 VPO de Triana ya tiene fecha. La promoción pública Tejares-Triana, impulsada por Emvisesa, se adjudicará este viernes 22 de mayo ante notario y podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales a partir de las 9.30 horas. La convocatoria ha despertado una enorme expectación en Sevilla, con 13.377 personas inscritas para optar a una de estas viviendas protegidas en régimen de alquiler.

Se trata de la primera promoción pública de vivienda protegida en Triana en los últimos 30 años, un dato que explica la alta demanda. El elevado interés refleja también las dificultades para acceder a una vivienda asequible en uno de los barrios más cotizados de Sevilla, donde los precios del mercado libre se sitúan muy por encima de las rentas fijadas para estas VPO. Si miramos actualmente los precios en esta zona, el precio del metro cuadrado ronda los 3.700 euros, por lo que una vivienda de 60 metros cuadrados puede alcanzar los 220.000 euros.

Viviendas en Triana desde 485 euros al mes

La nueva promoción de Tejares-Triana se presenta como una oportunidad para los sevillanos que buscan un alquiler asequible en este barrio. Las viviendas tendrán rentas mensuales que oscilarán entre los 485 y los 630 euros, cantidades muy inferiores a las habituales en esta zona de la ciudad.

Las viviendas de dos dormitorios cuentan con una renta base de 400 euros mensuales, a la que se suma el coste de la plaza de aparcamiento. De esta forma, el alquiler total se sitúa entre 485 y 500 euros al mes.

En el caso de las viviendas de tres dormitorios, las rentas totales estarán entre 560 y 600 euros mensuales cuando incluyen plaza de aparcamiento. Si además cuentan con trastero, el precio asciende a una horquilla de entre 590 y 630 euros al mes.

Por su parte, las viviendas de cuatro dormitorios tienen una renta base de 500 euros. Con plaza de garaje, el alquiler total será de 600 euros mensuales, mientras que las unidades que incorporan también trastero alcanzarán los 630 euros al mes.

Nueva promoción Tejares-Triana / Emvisesa

Cómo se reparten las 24 VPO de Tejares-Triana

La promoción Tejares-Triana está compuesta por 24 viviendas protegidas. En concreto, se distribuyen en cuatro viviendas de dos dormitorios, 18 de tres dormitorios —dos de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida— y dos viviendas de cuatro dormitorios destinadas a familias numerosas. El residencial cuenta además con 24 plazas de garaje y seis trasteros.

Las viviendas se adjudicarán conforme a los cupos establecidos en la convocatoria. El reparto previsto es el siguiente:

2 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

para personas con movilidad reducida. 1 vivienda para víctimas de violencia de género.

para víctimas de violencia de género. 2 viviendas de cuatro dormitorios para familias numerosas.

para familias numerosas. 11 viviendas para jóvenes menores de 40 años.

para jóvenes menores de 40 años. 2 viviendas para mayores de 65 años.

para mayores de 65 años. 4 viviendas para el cupo general.

para el cupo general. 2 viviendas para grupos de especial protección.

Para ordenar a las personas participantes, Emvisesa celebrará cuatro sorteos independientes ante fedatario público. El primero corresponderá a una vivienda destinada a víctimas de violencia de género con medidas en vigor; el segundo, a las dos viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida; el tercero, a las dos viviendas de cuatro dormitorios para familias numerosas; y el cuarto incluirá el resto de viviendas, un total de 19 VPO.