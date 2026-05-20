La planta de San Pablo de Airbus en Sevilla sumará 200 empleos con el nuevo centro de conversión del avión cisterna A330 MRTT: abrirá en 2027

Airbus abrirá a finales del año 2027 un centro de conversión del avión A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) en su planta de San Pablo, en Sevilla, para satisfacer el incremento de la demanda global de aviones cisterna.

Este nuevo centro, que se une al que Airbus tiene en sus instalaciones de Getafe (Madrid), permitirá incrementar de cinco a siete la conversión anual de aeronaves civiles a su versión militar, según ha detallado la firma en un comunicado este jueves y ha adelantado ABC.

Asimismo, está previsto que en Sevilla también se lleven a cabo labores de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO), así como la actualización de los A330 MRTT ya en servicio.

Este aumento de la actividad creará en torno a 200 puestos de trabajo nuevos en la planta andaluza, lo que a su vez repercutirá en cerca de 600 empleos en la industria auxiliar. Estas plazas se sumarían a los más de 14.000 empleados que hay actualmente en las plantas españolas de Airbus, de los cuales 3.500 están ubicados en las sedes de San Pablo y Tablada (Cádiz).

"Decisión estratégica"

El presidente de Airbus en España, Francisco Javier Sánchez Segura, ha destacado que la elección de Sevilla "no es casual, sino una decisión estratégica". "La capital andaluza reúne todos los requisitos críticos para la conversión militar de un avión tan complejo como el A330", ha añadido, enfatizando que esta ciudad combina un conocimiento técnico "avanzado con infraestructuras de primer nivel -gracias a las líneas de ensamblaje final del A400M y del C295-, un ecosistema industrial fruto de años de experiencia y una proximidad logística y operativa clave con Getafe".

Para la puesta en marcha de este proyecto se llevarán a cabo mejoras en la infraestructura existente en San Pablo, con el objetivo de maximizar su capacidad operativa y dotarla de la tecnología necesaria para los procesos de conversión. Airbus realizará una inversión que contempla la actualización de medios industriales en los hangares, la implementación de procesos avanzados y un programa de formación de talento local de alta cualificación.

La planta de Airbus en Getafe, por su parte, actuará como coordinador, permitiendo que ambos centros trabajen de forma complementaria para satisfacer la demanda de A330 MRTT que experimenta el mercado actual como consecuencia del incremento de la inversión en defensa a nivel mundial. El A330 MRTT es un avión cisterna multirol con capacidad para llevar a cabo misiones de reabastecimiento en vuelo, transporte de tropas y carga, así como aeroevacuaciones médicas. Actualmente cuenta con 91 pedidos procedentes de 19 países y un 90% de cuota de mercado (sin contar Estados Unidos).

La Junta aplaude la decisión

La consejera en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha aplaudido este miércoles la "magnífica noticia" dada por Airbus, que abrirá a finales del año 2027 un centro de conversión del avión A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) en su planta de San Pablo, en Sevilla, para satisfacer el incremento de la demanda global de aviones cisterna.

En declaraciones a los medios con motivo de la inauguración oficial de Aerospace & Defense Meetings (ADM), España ha agradecido a la compañía "la confianza que está depositando en Andalucía". Una confianza que la consejera ha enmarcado en el "esfuerzo" para "crear" en la comunidad un "oasis de estabilidad, de confianza y de seguridad jurídica que, al final, es un tractor para captar inversiones y para que las empresas se instalen aquí".

"Es una noticia que vuelve a posicionar a Sevilla y a Andalucía como punto estratégico en el sector aeroespacial", ha apostillado. Está previsto que en Sevilla también se lleven a cabo labores de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO), así como la actualización de los A330 MRTT ya en servicio. Este aumento de la actividad creará en torno a 200 puestos de trabajo nuevos en la planta andaluza, lo que a su vez repercutirá en cerca de 600 empleos en la industria auxiliar. Estas plazas se sumarían a los más de 14.000 empleados que hay actualmente en las plantas españolas de Airbus, de los cuales 3.500 están ubicados en las sedes de San Pablo y Tablada (Cádiz).