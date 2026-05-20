Alejandra Respaldiza, propietaria de la abacería de San Lorenzo de Sevilla anuncia su cierre: "No podemos invertir en un negocio con fecha de caducidad"

La Antigua Abacería de San Lorenzo cierra sus puertas ante el anuncio de venta del actual propietario. Esta casa sevillana del siglo XVII ubicada en la calle Teodosio sufre una segunda vuelta al mercado inmobiliario, lo que supone la clausura de uno de los establecimientos históricos del centro de la ciudad.

Respaldiza se crió en San Lorenzo y disfrutó de los años mozos de la Abacería cuando Ramón López de Tejeda seguía al frente del negocio. En 2023 se dio aviso del que sería la primera notificación de cierre de este establecimiento, sin embargo, un cliente habitual del barrio decidió comprar el edificio para conservar la Abacería. Puso de gerente a Alejandra Respaldiza hasta que en septiembre el dueño anunció que cerraría el negocio. “Se dio la oportunidad de que yo lo continuará”, dice Respaldiza, quien se hizo con el comercio. “Era la idea de los dos, tanto del propietario de la casa como mía, pero claro han surgido los intereses económicos”, recuerda ella.

Alejandra Respaldiza dueña y gerente de la Abacería explica a El Correo de Andalucía que “la idea principal era hacer un piso arriba de larga estancia y seguir con esto (la abacería)”, pero no ha habido quien lo alquile, y aquello representa una “carga económica” para el dueño actual.

La historia de la abacería

El establecimiento vio sus inicios en 1995 con Ramón López de Tejeda y su mujer María del Carmen Vázquez Colchero. Comenzó como una tienda pequeñita de pan y de ultramarinos que se amplió en 2008 para convertirse en un restaurante de la cocina tradicional andaluza. Tanto es así, que la propia Respaldiza confirma que “cuando buscas los mejores sitios en Sevilla para comer, este sale uno de los primeros”.

Los motivos de clausura del primer propietario, Ramón López de Tejeda, según Respaldiza tuvieron relación con temas “puramente burocráticos” del edificio, “no le permitían trabajar el edificio entero”. Es relevante añadir que aquella icónica casa del siglo XVII fue declarada Patrimonio Arquitectónico.

Aún así, Alejandra Respoldiza insiste en lo inviable de mantener un negocio sin saber nada del futuro propietario. Trabajó desde 2005 con Ramón López de Tejeda hasta 2023, regresó como gerente a petición del nuevo propietario del inmueble y ahora como dueña del negocio, aunque decepcionada comprende que no puede conservarlo. “No puedes seguir invirtiendo en un negocio cuando sabes que tiene fecha de caducidad”, explica, además añade que nadie quiere mantener un bar en la zona. “Lo que es definitivo es que nadie de la casa (del establecimiento) va a continuar con la Abacería”, reflexiona.