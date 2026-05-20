Más árboles, adoquines rojos y faroles LED: así cambiará la Plaza del Pelícano de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha sacado a licitación las obras de reurbanización de la Plaza del Pelícano y la calle Juzgado, una actuación integral que cuenta con un presupuesto de 843.073,67 euros y un plazo de ejecución estimado de ocho meses.

El proyecto impulsado por el Gobierno de José Luis Sanz convertirá este enclave del Casco Antiguo en una plataforma única, con prioridad para el tránsito peatonal, aunque sin excluir el tráfico rodado. La intervención busca mejorar la accesibilidad, renovar las infraestructuras urbanas y ordenar la estética de una zona histórica del centro de Sevilla.

La actuación contempla la implantación de adoquín de Gerena en la calzada, un material tradicional vinculado al conjunto histórico de la ciudad. Los acerados y zonas peatonales incorporarán solería de granito gris y rosa Monforte, mientras que el espacio central de la plaza se pavimentará con adoquín cerámico rojo colocado “a palma”, en referencia al diseño histórico de la cercana calle Enladrillada.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que esta reurbanización se enmarca en el plan integral de transformación del centro histórico. “Seguimos cumpliendo el objetivo de crear espacios más accesibles, sostenibles y respetuosos con el medioambiente, manteniendo además una estética ordenada y coherente con el entorno”, ha señalado.

Actualmente, la calle Juzgado presenta acerados muy estrechos y poco funcionales, con tramos en los que apenas es posible el paso de peatones. En el caso de la Plaza del Pelícano, existen barreras arquitectónicas provocadas por los bordillos y por la disposición de las plazas de aparcamiento, lo que dificulta su uso y disfrute por parte de vecinos y visitantes.

De la Rosa ha subrayado que esta actuación supone “un nuevo avance” dentro del plan diseñado para el centro histórico, con intervenciones que buscan una ciudad “más amable, cómoda y adaptada a la vida diaria de los sevillanos”. El proyecto se suma a otras obras acometidas por el actual Gobierno municipal en vías del Casco Antiguo como Zaragoza, Méndez Núñez, Cuesta del Rosario, Santa Ángela, Dueñas y Teodosio.

Más árboles y nuevos faroles

Uno de los objetivos de la intervención será mejorar el confort climático de la plaza. Para ello, el proyecto incluye la plantación de nuevos ejemplares de Grevillea Robusta en el centro del espacio, que se sumarán a las dos hileras de naranjos ya existentes en el perímetro.

Según recoge el proyecto, la incorporación de masas arbóreas en espacios urbanos puede reducir la temperatura ambiental hasta en 10 grados durante los meses de verano. Toda la vegetación contará, además, con una nueva red soterrada de riego y baldeo.

La obra también permitirá eliminar el impacto visual del cableado aéreo existente en las fachadas de la zona. Aprovechando la apertura de zanjas, se renovarán las redes de abastecimiento y saneamiento gestionadas por Emasesa y se ejecutarán las infraestructuras necesarias para soterrar las líneas eléctricas y de telecomunicaciones.

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En cuanto a la iluminación, se sustituirán las antiguas luminarias de vapor de sodio por nuevos faroles ornamentales tipo Fernandino, instalados sobre brazos de fachada y columnas de fundición en color negro forja. Estos puntos de luz incorporarán tecnología LED de bajo consumo, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y garantizar una iluminación homogénea en toda la plaza.