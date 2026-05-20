Arrancan las obras de la estación de metro del Hospital Macarena: la más compleja y profunda de la Línea 3

La futura estación del Hospital Macarena de la Línea 3 Norte del Metro empieza a ser una realidad. Durante esta semana, la Consejería de Fomento ha empezado la construcción de esta terminal que contará con 20 metros de profundidad y se organizará en tres niveles en una de las actuaciones más complejas de toda la obra. Para ello, se emplearán máquinas hidrofresadoras procedentes de Bélgica que ayudarán a la ejecución de pantallas ante terrenos de mayor espesor. La actuación lleva aparejados nuevos cortes al tráfico rodado en el tramo de la Avenida Doctor Fedriani y San Juan de Ribera.

Se trata de uno de los puntos de mayor complejidad del tramo Norte de la Línea 3 del Metro desde que empezaran las obras, además, es un punto clave ante la proximidad del citado centro hospitalario. Precisamente, la elección de la hidrofresadora responde a la reducción drástica del ruido y las vibraciones que supone esta maquinaria de alta precisión en comparación con los métodos tradicionales. Ese factor es esencial para minimizar las molestias a los pacientes y, fundamentalmente, para evitar interferencias con los equipos médicos de alta precisión del hospital. La presencia de esta maquinaria responde a la alta dificultad técnica del proyecto, ya que su uso solo se justifica en intervenciones de gran calado estructural.

La hidrofresadora se suma así a los trabajos con pantalladoras en distintos puntos del tramo, especialmente en la avenida Doctor Fedriani, donde actualmente operan dos equipos con el apoyo de grúas auxiliares para la manipulación de armaduras y las labores de hormigonado. Una tercera pantalladora se destinará próximamente a la ejecución del pozo de ataque necesario para construir el túnel en mina que discurrirá bajo el aparcamiento del Hospital Macarena, en la calle San Juan de Ribera, a la altura del Parlamento de Andalucía.

Como complemento, se están desarrollando trabajos de ejecución de pantallas de pilotes mediante el uso de dos pilotadoras. La ejecución de estos pilotes permitirá reforzar la protección de los edificios colindantes, garantizar la estabilidad del terreno y facilitar la posterior ejecución de zanjas profundas destinadas a la instalación de colectores de saneamiento.

Nuevos cortes de tráfico

La construcción de la nueva estación generará nuevas afecciones al tráfico rodado en el tramo de la Avenida Doctor Fedriani y San Juan de Ribera desde el próximo lunes 25 de mayo. Entre las novedades está la reducción a un solo carril por sentido en el cruce entre Doctor Marañón y Doctor Leal Castaño con Doctor Fedriani. Además, quedará deshabilitado el tráfico rodado hacia Doctor Fedriani desde Doctor Marañón. Pese a estos cambios y restricciones, desde el Ayuntamiento apuntan que se garantizará el paso peatonal desde la zona de urgencias a la entrada general del HUVM.

Permanecerán habilitados también el cruce desde la calle Manzana a San Juan de Ribera, sentido Ronda Histórica y los accesos a Parking SABA subterráneo y a San Juan de Ribera, sentido Ronda Histórica, desde Fray Isidoro de Sevilla. La ubicación del cajón de obra en San Juan de Ribera provocará que la calle Pedro Tafur se convierta en un "fondo se saco" con acceso únicamente a residentes y la calle Sánchez Reciente cambia de sentido.

La estación de mayor profundidad de la Línea 3 Norte

La futura estación del Hospital Macarena se organiza estructuralmente en tres niveles: un vestíbulo y dos niveles de andenes superpuestos para albergar el futuro cruce con la Línea 4 del metro de Sevilla. Será la de mayor profundidad de toda la Línea 3 Norte, alcanzando aproximadamente los 20 metros bajo rasante, frente a los 12 metros habituales en otras estaciones. Pese a ser la única estación de este tramo, es lo suficientemente compleja como para justificar que las obras requieran una inversión de 173 millones de euros para la ejecución de las mismas. En las previsiones de la Junta de Andalucía está que la estación del Hospital sea de las que rompan récords de número de usuarios.

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros, cuenta con financiación estatal y autonómica y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027. Las obras consisten en una doble vía de metro, subterránea en su mayor parte, con una longitud de 7,5 kilómetros. El trazado en servicio comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. Contará con 12 estaciones, una en superficie y 11 subterráneas.