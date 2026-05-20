De PVC reciclado, reflectantes y fotoluminiscentes: Sevilla cambia el modelo de separadores para proteger el carril bici

En el carril bici de Sevilla conviven hasta cuatro tipos de separadores diferentes. Unas barreras físicas que, con el paso de los años y los golpes, "están rotos o arrancados" de su base, tal como detalla en un informe la Gerencia de Urbanismo. De ahí que el Ayuntamiento haya sacado a licitación este pasado lunes el suministro y colocación de hasta mil unidades nuevas, que tendrán que ser "de PVC reciclado y reciclable, de color negro, reflectantes y fotoluminiscentes", según consta en el pliego de prescripciones técnicas.

Desde la construcción del carril bici en Sevilla "se ha optado tradicionalmente por el sistema de protección discontinua", que permite tanto "la permeabilidad ciclista" como la posibilidad de "abandono de la vía del propio ciclista", tal como destaca Urbanismo. Aunque a causa "de las invasiones de los vehículos es preciso realizar las sustituciones de los mismos con frecuencia, ya que al ser golpeados o pisados por los vehículos se rompen o arrancan".

"Se han ensayado diferentes tipos de separadores -caucho, hormigón, plástico reciclado- en la búsqueda de un modelo que ofrezca la mejor respuesta a las solicitaciones", dando todos ellos "una respuesta similar" en este tiempo, tal recoge el pliego de licitación. Ahora bien, estas pruebas de materiales y diseños han hecho que "actualmente existen tramos de vías ciclistas en los que hay hasta cuatro modelos distintos".

Separadores de carril bici en Sevilla en una imagen de 2024. / El Correo

"Para paliar esta situación, se propone la retirada de todos aquellos separadores que se encuentren en mal estado y su sustitución o nueva colocación con los elementos a suministrar", señalan desde la Gerencia de Urbanismo. Concretamente, se instalarán mil nuevos delimitadores gracias a una inversión municipal que asciende a hasta los 91.100,90 euros (IVA incluido), según las condiciones del contrato, que engloba también los trabajos para quitar los viejos y llevarlos al vertedero.

De PVC reciclado y "fotoluminiscentes"

"El modelo de separador deberá estar realizado con PVC reciclado y reciclable, reflectante y fotoluminiscente, de dimensiones 70 mm de longitud, 160 mm de ancho y 100 mm de alto, atornillado y colocado con una resina epoxídica para mejorar su adherencia al pavimento", se establece en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación, que fija el plazo de ejecución en un año (a contar desde la fecha de formalización del contrato).

"Realizado en color negro, llevará los extremos pintados con pintura blanca reflectante de alta intensidad con microesferas de vidrio, homologada por la DGT, con dos pegatinas reflectantes en ambos laterales con el logotipo de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, y una pieza fotoluminiscente encapsulada en la parte superior", se detalla además en este documento. "Este dispositivo deberá activarse con luz solar o artificial, y una vez cargado, la luminiscencia deberá tener una duración de más de 12 horas en condiciones de oscuridad".

Así, "se habrán de suministrar y colocar 1.000 unidades, así como retirar las existentes a sustituir y trasladarlas a vertedero". Por esas nuevas barreras físicas que se instalarán en Sevilla, el Ayuntamiento pagará por cada una 75,29 euros, ascendiendo el total del contrato a algo más de 91.000 euros (incluyendo impuestos). "En caso de que la empresa adjudicataria oferte una baja en el precio, el importe correspondiente a dicha baja se destinará -en parte o en su totalidad- al suministro e instalación de más unidades de separadores".