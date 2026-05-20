El Ayuntamiento de Sevilla retoma el plan de cobrar una tasa de basura de hasta 120 euros a los hogares a partir de junio

El Ayuntamiento de Sevilla ha elaborado un plan de ajuste económico para solucionar en 2026 los incumplimientos en materia de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto durante el pasado año una vez se ha revisado la liquidación de las cuentas del 2025. Entre las medidas planteadas figura volver a llevar a pleno (en junio o julio) la tasa de basura, que suponía un pago de hasta 120 euros más al año de media por cada vivienda y no consiguió el visto bueno del resto de grupos municipales.

El Gobierno de José Luis Sanz, a través del delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha presentado este miércoles a representantes de PSOE, Vox, y Con Podemos-IU un plan para solventar aquellos aspectos que han llevado "sobrepasar la regla de gasto en 85 millones de euros" y a tener en materia de estabilidad presupuestaria unos "25,1 millones de incumplimiento". Este extenso documento se aprobará este viernes en la Junta de Gobierno Local, después pasará por la Comisión de Hacienda, donde ya los grupos dejarán clara su posición, y en el pleno ordinario del 28 de mayo se votará.

Otras de las medidas en materia económica para el próximo año, que se reflejará en las ordenanzas fiscales, será la reducción de impuestos. El PSOE ya valoró recientemente, cuando denunció estos incumplimientos, que algunas salidas del alcalde podrían estar en una reducción de gastos o en el incremento de impuestos, pero Juan Bueno ha descartado estas opciones. No se subirán los impuestos, no se reducirá el gasto, y no habrá límites presupuestarios.

Con todo, Juan Bueno ha defendido la gestión económica del Gobierno Local pese a ese "desajuste". "La situación financiera y económica es buena. No ha sido por una falta recursos, sino que hemos invertido más de lo que el Gobierno central nos deja con su legislación", ha justificado el delegado de Hacienda. Por un lado ha mencionado la Ley Montoro, que "nació en un contexto de crisis económica y 13 años después sigue vigente y los ayuntamientos estamos sujetos a normas de contextos de crisis". "Hoy ya es la ley Montero, no es que falte dinero o hayamos gastado más sino que hemos invertido más", ha proseguido.

“No hemos incurrido en déficit", ha continuado Bueno, que ha ofrecido cifras como 105 millones de saldo positivo; un remanente de tesorería de 72,3 millones de euros; una deuda viva que apenas alcanza el 9,3%, "cuando según la ley podríamos llegar al 75% y Barcelona está en un 40% de deuda de su presupuesto"; o que el periodo medio de pago se sitúa en 27,3 días, "es decir, lo que el Ayuntamiento tarda en pagar a sus proveedores, muy por debajo del límite que permite la ley".

Modificaciones presupuestarias que se aprobarán este viernes En la Junta de Gobierno Local del viernes se aprobarán modificaciones presupuestarias que serán llevadas al pleno de mayo. Se van a movilizar 2,6 millones de euros más en siete modificaciones presupuestarias. Se inyectarán 2 millones de euros hacia el ICAS para la ejecución del programa cultural previsto para todo el año 2026, entre cuyas actividades se encuentran la Navidad de 2027, la programación del Teatro Alameda, Artillería, Taurina y la reapertura del Lope de Vega. Unos 500.000 euros irán para el área de edificios municipales para la mejora, mantenimiento y conservación de colegios públicos. También se invertirán casi 95.000 euros más en el suministro del vestuario necesario para el personal del Ayuntamiento y, en especial, para los bomberos. Y 120.000 euros adicionales para la mejora de los centros cívicos, para la reposición de mobiliario y enseres, así como maquinaria, instalaciones técnicas y vidriajes de edificios.

Problemas con la tasa de basura, tasa de telefonía y gestión burocrática

El plan de ajuste presentado por Bueno tiene como puntos clave la aprobación de la tasa de basura, la mejora en problemas detectados en la gestión burocrática de ingresos, y esperar a que los tribunales decidan sobre la tasa de telefonía, como ya informó este periódico. "La tasa de basura hay que ingresarla sí o sí", ha explicado el concejal del PP. La propuesta planteada por el Ayuntamiento, que no logró convencer al resto de partidos de la oposición, se basaba en un pago diferenciado por distritos. Así, por ejemplo, una vivienda de Triana tendría que pagar hasta 120 euros más al año. Lo mismo pasaría con los locales: los bares de Sevilla Este y Pino Montano desembolsarían entre 80 y 90 euros más por trimestre por la recogida de residuos.

"Hemos tendido la mano al resto de grupos, pero no hemos tenido alusión para cambiar lo presentado", ha razonado Bueno este miércoles, ya que precisamente los grupos rechazaron la propuesta por estar en contra de cómo se pretendía ejecutar, no por la tasa en sí. "Volveré a decirle a los grupos qué quieren cambiar y queremos volverla a llevar antes de verano, al pleno de junio o julio", ha continuado.

También ha provocado el "desajuste" la tasa de telefonía. "Tampoco se está cobrando porque está recurrida y estamos a la espera de la resolución de los tribunales. Porque los operadores de telefonía lo han recurrido, no porque estén en los tribunales por cualquier motivo. A los que se les ha impuesto esa tasa lo han recurrido y estamos esperando a la resolución de los tribunales", ha desarrollado Bueno. Y luego están los problemas burocráticos detectados, "una causa técnica que está en vías de solución" y que derivan de la ayuda a domicilio. Según Bueno, "se ha prestado y el ciudadano no ha sufrido deterioro, pero los trámites burocráticos han frenado la liquidación de esos derechos. Ahí sí tenemos que empujar, en 2026 no lo volveremos a tener".

Bajada de impuestos y más gasto en Sevilla en 2026

Además de este plan económico, el Gobierno de José Luis Sanz seguirá apostando este año por la misma política de bajar impuestos y seguir gastando. "No es necesaria una reducción de gasto porque tenemos músculo financiero, y tampoco un incremento de impuestos porque estamos preparando una reducción", ha afirmado el portavoz del grupo municipal popular al respecto, asegurando también que están "dispuestos a asumir ese coste para mejorar la ciudad".

Bueno ha puesto como ejemplo los 989 millones de euros invertidos en 2025, un incremento del nivel de ejecución presupuestaria "invirtiendo en las calles como nunca antes", desde juegos infantiles, autobuses, cultura, limpieza o más seguridad. Es el caso de la ejecución de Lipasam con más inversión en adquisición de maquinaria.