La Copa del Mundo de Remo vuelve a Sevilla: el Guadalquivir se convierte en referente internacional del deporte este mes

Sevilla se convertirá en el epicentro del mundo del remo. La consejera de Cultura y Deporte en funciones de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha presentado este miércoles la Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026, un evento de carácter internacional que vuelve a situar a la capital hispalense entre las grandes sedes mundiales del deporte.

La elección de Sevilla como sede vuelve a poner en alto valor las condiciones de la ciudad para la práctica de deportes como el remo y las competiciones de nivel élite, especialmente por las características de la dársena del río Guadalquivir y la experiencia organizativa ya acumulada en el mismo durante las últimas décadas. La consecución de esta Copa del Mundo forma parte del calendario internacional de este deporte y supone además un importante impacto turístico, económico y deportivo para la ciudad, que ya ha acogido anteriormente grandes campeonatos nacionales e internacionales vinculados al remo y la piragua.

El campeonato será las primera de las tres ediciones que será del 29 al 31 de este mes de mayo, y el emplazamiento escogido no podía ser otro más idóneo que las instalaciones del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo 'La Cartuja' (CEAR 'La Cartuja'). Para la ocasión, el acto de presentación también ha podido contar con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la delegada de deportes María Tena, también el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, la Consejería de Cultura y Deportes de la mano de la ya mencionada Patricia del Pozo, Javier Cáceres en representación de la Federación Española de Remo, el presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones, Ricardo Villena como presidente del IMD de Sevilla y numerosos cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil, junto a muchos de los representantes de los clubes de remo de la ciudad.

La consejera de Cultura y Deportes ha tomado la palabra para abrir el acto, recordando la importancia que supone que Sevilla ejerza el liderazgo en el mundo del remo. "Sevilla vuelve a posicionarse 13 años después en el circuito internacional de competiciones de remo, esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto de todas nuestras federaciones y el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía". Del Pozo ha insistido en el equipo "imparable" que conforman el alcalde de la ciudad junto al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, asegurando que en el eje de su gobierno se encuentra muy presente el deporte ya que cree de manera profunda cómo la actividad física supone ser "un motor inigualable para transformar a mejor la sociedad". "Trayendo este tipo de eventos deportivos se genera una sociedad más sana, mucha riqueza, mucho empleo, y en consecuencia mucha prosperidad y mucho bienestar, a la par que sitúa a Sevilla y a Andalucía en el foco internacional".

La consejera ha asegurado que la celebración de este evento deportivo se ha consumado como "una apuesta inteligente y ganadora" y se mostraba convencida de que será un "éxito sin precedentes", se justificaba así con enumerados motivos: "Como pueden ustedes comprobar, el río Guadalquivir respira remo. De hecho, varios integrantes de la selección nacional han salido de estas aguas, y han entrenado toda su vida en ellas". "También porque tenemos la mejor lámina de agua, son casi 6 kilómetros de estas aguas tranquilas que son una auténtica piscina, si me permiten la expresión, para todos los remeros y remeras. Estas aguas permanecen prácticamente inalterables y permiten que se pueda entrenar durante todo el año. Contamos, además, el mejor centro especializado de alto rendimiento de toda Europa, con una residencia extraordinaria que conocen bien la mayoría de las personas que están hoy aquí con nosotros", resume.

La consejera de deportes y cultura ha finalizado su intervención subrayando cómo el CEAR La Cartuja no va a colgar el cartel de 'completo' especialmente para esta ocasión, sino que puede presumir de mantenerse lleno los 365 días del año de las distintas selecciones remeras y países que acuden a la ciudad buscando las aguas, la gastronomía y el tan adecuado clima sevillano.

La primera prueba del campeonato ha causado una gran expectación en el marco internacional, tanto es así que se han recogido inscripciones de 500 deportistas de treinta y siete países, una cifra altamente elevada para ser la primera de las tres que se llevarán a cabo. Además, queda confirmada la presencia de la práctica totalidad de la World Sports Council, algo que tampoco es habitual y se presenta como otra muestra más del interés mundial de este campeonato que ya se promete como algo único en el mundo.

Javier Cáceres, Rafael Carmona y Fernando Briones en el acto inaugural del campeonato / Emma Rocha

La presentación también ha contado con la intervención conjunta de Javier Cáceres, Rafael Carmona y Fernando Briones, quienes se han encargado de agradecer y dar paso a algunas declaraciones informativas sobre el campeonato del mundo. "Darle las gracias a todas las instituciones por el esfuerzo realizado para poder tener una competición de este calibre en unas aguas que son la envidia de muchos otros lugares" apuntaba el presidente portuario. Tenemos que cuidar nuestro río, disponemos de muchas concesiones de clubes deportivos y náuticos", apuntó Carmona. Por su parte, Javier Cáceres se encargaba de explicar a los presentes cómo la Federación Española de Remo ha trabajado a conciencia para que las mejores competiciones acudan a Sevilla de nuevo. "Yo creo que hemos abierto un melón, y que ahora toca trabajar para que siempre continúe" afirmaba.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en su intervención final en el acto / Emma Rocha

El acto se cerraba de la mano del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, quien ha clausurado la presentación agradeciendo en primer lugar a todas las instituciones y personas implicadas en la consecución del campeonato deportivo: "Lo primero deber ser agradecer a los que han hecho posible que, efectivamente, Sevilla vuelva a ser la sede de un campeonato internacional de remo tras trece años", apuntó el alcalde.

No ha olvidado recordar a los casi más de 200 voluntarios "que van a hacer posible que todo sea un éxito", además de recalcar el gran impacto económico que se generará en la ciudad hispalense con la llegada de esos 37 países. Apuntaba también la amplia participación sevillana dentro de la competición, nombrando a deportistas sevillanos como el del nazareno Jaime Canalejo o Javier García. "Pocas ciudades, por no decir ninguna, tienen lo que tiene la ciudad de Sevilla: unos 6 km de agua tranquila en pleno casco urbano de la ciudad de Sevilla" atajaba Sanz.

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Con esta cita internacional del remo, Sevilla sigue forjando la que es ya una consolidada posición como una de las grandes referencias europeas para el deporte y refuerza su estrategia de atracción de eventos deportivos a nivel élite.