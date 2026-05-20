Los sindicatos exigen "restituir de inmediato" al policía responsable del centro de control y del canal oficial Emergencias Sevilla

La Policía Local está acometiendo "una profunda transformación" en el centro de control de seguridad de la ciudad, tal como apuntaron hace unos días desde el Ayuntamiento. Unos cambios que, entre otras actuaciones, contempla el relevo del agente al cargo de este órgano de coordinación y del canal oficial Emergencias Sevilla, que hasta este momento dirigía este agente "como inspector en comisión de servicio". Desde el Csif, por su parte, han reaccionado frente a este movimiento y exigen "su restitución inmediata".

"Al parecer, esta decisión se justifica, entre otros motivos, en que el delegado culpa directamente a este subinspector de los incidentes ocurridos las noches del 11 y 12 de abril, cuando el turno nocturno se quedó sin ningún operador disponible para atender las llamadas del 092", resalta este sindicato en un comunicado dirigido al alcalde, José Luis Sanz. "Consideramos que la respuesta lógica a lo sucedido aquel fin de semana no debió ser el cese fulminante del subinspector, sino un análisis profundo de las verdaderas circunstancias y carencias que provocaron la ausencia de policías".

Desde el Consistorio, sin embargo, defendieron el pasado lunes que "no se trata de un cese", ya que este efectivo policial estaba al frente de la sala "en comisión de servicio". Es decir: en destino temporal, no fijo. "Al hacer estos cambios el jefe de la Policía Local, este agente vuelve por tanto adonde tiene su plaza, que es la de subinspector en Bellavista", explicaron fuentes municipales a El Correo de Andalucía.

Esta modificación también ha salpicado colateralmente a la cuenta de Emergencias Sevilla, de la que estaba al frente "de manera oficiosa" el agente relevado, tal como recalcaron estas mismas fuentes. Según apuntaorn desde el Ayuntamiento, "ya se le han pedido las claves" para devolver la actividad diaria al perfil, que lleva sin publicar contenido desde el pasado 13 de mayo. Todo ello, con un Sevilla FC-Real Madrid de por medio (teniendo en cuenta que este perfil siempre informa de los dispositivos antes de cada partido de fútbol).

"¿Quién se hace cargo ahora?"

"Actualmente, se está implantando un nuevo programa de gestión en la sala de transmisiones, un sistema que está registrando numerosos fallos técnicos que, hasta ahora, eran solventados directamente por el subinspector cesado. ¿Quién se va a encargar de resolver estas incidencias a partir de este momento?", se preguntan en el Csif. "Asimismo, la integración del servicio de emergencias 112 en nuestro sistema informático aún no ha concluido, algo que también lideraba este subinspector. ¿Quién va a asumir ahora la responsabilidad de finalizarlo?".

"Mucho nos tememos que tanto el personal de la sala como -especialmente- los agentes que patrullamos en la calle sufriremos las consecuencias de este cese tan absurdo, ya que cuando el programa informático falle, no habrá nadie capacitado para reactivarlo", advierte esta organización sindical en su comunicado. "Por todo ello, señor alcalde, desde Csif le solicitamos formalmente que dicte las órdenes oportunas para restituir de inmediato al subinspector en su puesto de trabajo".