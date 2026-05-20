Ni Écija ni Carmona: este es el pueblo de Sevilla que celebrará este fin de semana su Feria Gastronómica con show cookings, concurso de caracoles y catas gratuitas de aceite y queso

Show cookings, talleres de cocina, degustaciones gratuitas, conciertos, concurso de caracoles y cabrillas, y actividades para todas las edades. Todas estas actividades se podrán disfrutar durante este fin de semana en la localidad hispalense de Morón de la Frontera con la celebración de la Feria Agroalimentaria y Gastronómica, que se llevará a cabo desde el viernes hasta el domingo.

Este evento que este año cumple su segunda edición se realizará en el Espacio Multiusos Alameda en una cita gratuita que espera supera la buena acogida del año anterior, cuando miles de personas acudieron al municipio para disfrutar de este encuentro empresarial.

Una feria gratuita con expositores del sector agroalimentario y de restauración

Durante la cita, los visitantes podrán disfrutar de una treintena de expositores, de los que 24 pertenecen al sector agroalimentario, mientras que el resto se dedicará a la promoción de empresas de restauración y ocio del territorio.

Anterior edición de la Feria Agroalimentaria y Gastronómica de Morón de la Frontera / Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Además, durante la cita, los visitantes no solo podrán degustar y adquirir los mejores productos de la zona, sino también conocer personalmente la experiencia de los comerciantes y artesanos de la provincia.

Show cookings, degustaciones y actividades para toda la familia

Pero esta Feria Agroalimentaria y Gastronómica de Morón de la Frontera no solo contará con estos expositores, sino que su amplia programación incorporará actividades gastronómicas, show cookings, degustaciones gratuitas, conciertos y exhibiciones ecuestres.

Así lo aseguró durante la presentación de la feria el delegado de Comercio, Desarrollo Local y Empresa, Rubén Torres, que afirmó al respecto: "Tenemos un programa de actividades mucho más completo, con cocina para niños, show cooking, concursos de cocina, exposiciones, exhibiciones ecuestres, actuaciones musicales y un programa cultural muy atractivo”.

Concurso de caracoles y cabrillas y catas para los asistentes

De ese modo, la localidad se llenará de gastronomía, cultura y ocio con una amplia agenda de iniciativas que se extenderán desde el viernes y hasta el domingo en el Espacio Multiusos Alameda.

Anterior edición de la Feria Agroalimentaria y Gastronómica de Morón de la Frontera / Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Entre estas actividades, destaca el concurso local de caracoles y cabrillas, en el que los participantes mostrarán sus mejores recetas y podrán ganar distintos premios, mientras que los asistentes degustarán estos platos a través de las catas que se realizarán.

Enrique Sánchez y Leo Ramos participarán con demostraciones culinarias

De igual modo, la feria contará el sábado a las 13.15 horas con una demostración culinaria por parte del cocinero y presentador de Canal Sur Enrique Sánchez, mientras que el domingo a la misma hora se celebrará un show cooking por parte del chef Leo Ramos, del restaurante Cal Viva de Morón.

De igual modo, este evento acogerá distintas catas gratuitas para los asistentes, que podrán probar aceites de oliva virgen extra con certificado ecológico, quesos artesanos y miel autóctona obtenida con métodos tradicionales en colmenas sostenibles, entre otros productos.

Además, la feria contará con distintas actividades de cocina para los más pequeños, así como exhibiciones ecuestres y actuaciones musicales de grupos como Ncala2, Callejón y Dani León.