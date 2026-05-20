Las empresas que pujan por construir tres microparkings en Sevilla ponen precio a las plazas: hasta 69.000 euros en Los Remedios

De los seis microparkings que el Ayuntamiento de Sevilla quiere construir en distintos puntos de la ciudad, las empresas interesadas solo han pujado por tres de ellos. Se trata de los que irán ubicados en Virgen de Luján, Virgen de la Antigua y en la calle Bogotá, en El Porvenir. Los dos previstos en Felipe II y el de Genaro Parladé no han obtenido ofertas.

La ciudad de Sevilla sumará, cuando se ejecuten todos, entre 600 y 900 nuevas plazas en total. Estos tienen un precio total de 360.000 euros aunque se podrán adquirir por separado. Una vez que las empresas sean titulares de estos terrenos podrán construir en ellos los nuevos aparcamientos y comercializarlos. Las operaciones tienen un valor total de mercado de más de 32 millones de euros.

Son cuatro empresas las que pugnan por la construcción de estos aparcamientos:

Promociones Eurosevilla 2000 Sociedad Limitada (grupo Martín Casillas). Opta al lote 2, en Virgen de la Antigua.

(grupo Martín Casillas). Opta al lote 2, en Virgen de la Antigua. Cointer Concesiones (grupo Azvi). Opta al lote 1, en Virgen de Luján, y al 2, en Virgen de la Antigua.

(grupo Azvi). Opta al lote 1, en Virgen de Luján, y al 2, en Virgen de la Antigua. Valdeconsa Sociedad Anónima (grupo Sando). Opta al lote 1, en Virgen de Luján.

(grupo Sando). Opta al lote 1, en Virgen de Luján. Novalar Orbe Sociedad Limitada (grupo Rusvel). Opta a lote 3, en Bogotá.

Precios por plaza

En este contexto, se han conocido los precios que las compañías que pugnan por estas instalaciones plantean por cada una de las plazas que se podrán en carga. En el caso del microparking de Virgen de Luján, hay dos firmas que pelean por poner en servicio estas instalaciones. La primera de ellas da un precio por cada aparcamiento de 46.739,29 euros (Cointer Concesiones), mientras que la segunda plantea un coste de 66.222,22 euros (Vadeconsa).

También han sido dos las firmas que han pujado por el microparking de Virgen de la Antigua. En lo que se refiere a esta infraestructura, la diferencia planteada entre las dos compañías es mayor en cuanto a los precios: van desde los 69.158,31 euros (Cointer Concesiones) a los 58.500 (Promociones Eurosevilla 2000 Sociedad Limitada).

Por último, en el caso de la calle Bogotá del barrio del Porvenir, el coste medio por plaza de aparcamiento que propone la única empresa licitadora, Novalar Orbe Sociedad Limitada, es de 57.345,30 euros.

Plan de microparkings del Ayuntamiento

La localización de los seis nuevos microparkings en la zona de Los Remedios y El Porvenir, que recoge el proyecto del Ayuntamiento, se distribuye de la siguiente manera:

La localización de los seis nuevos microparkings en la zona de Los Remedios y El Porvenir, que recoge el proyecto del Ayuntamiento, se distribuye de la siguiente manera:Calle Virgen de Luján , en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento.

, en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento. Calle Virgen de la Antigua , entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva.

, entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva. Calle Bogotá , entre Felipe II y Pedro Salinas.

, entre Felipe II y Pedro Salinas. Calle Felipe II , entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre

, entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre Calle Felipe II , entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria.

, entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria. Calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla.

Los aparcamientos planteados por el Ayuntamiento ocuparán una superficie de 23.631,87 m2, con la previsión de que cada uno tenga entre 100 y 150 plazas. Desde el Ayuntamiento de Sevilla realizaron una estimación por cada zona que sitúa el valor medio de la plaza en torno a los 34.000 euros. Según anunció el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, los promotores contarán con una condición clave: deberán poner en venta las plazas a los vecinos de estos barrios y sus zonas circundantes de forma prioritaria.