Entrenúcleos crece más rápido que sus colegios: 36 familias se quedan fuera de la escuela infantil del barrio

La natalidad cae, pero Entrenúcleos va a contracorriente. La única escuela infantil del barrio ha recibido 36 solicitudes por encima de su capacidad, una situación poco común en Sevilla y Dos Hermanas, donde la tendencia general es justo la contraria. Este es un barrio en expansión, donde todos los meses llegan nuevas familias. Por sus condiciones y los precios de la vivienda -además de por la alta oferta de Vivienda Protegida Oficial (VPO)- atrae a mucho público joven que tiene la intención que crear una familia. Sin embargo, el crecimiento del barrio no va acompasado con el de sus servicios públicos. Para el próximo curso, la única escuela pública de 3 a 6 años que hay en la zona ha recibido 103 solicitudes para 66 plazas.

La falta de vacantes ha provocado la indignación de las 36 familias que, de cara al curso 2026/2027, no podrán escolarizar a sus hijos en el colegio del barrio, un centro inaugurado en 2024 y situado a apenas unos minutos a pie de sus viviendas. Para muchas de ellas, la alternativa tampoco pasa por su segunda opción: el CEIP Olivar de Quinto, en Montequinto. Este colegio, ya consolidado en la zona, ha incorporado una tercera línea precisamente por la “saturación escolar”, aunque esa ampliación apenas aliviará la situación de las familias de Entrenúcleos. De sus 66 plazas, solo una ha quedado libre.

Desde la Consejería de Educación sostienen que los alumnos serán distribuidos en otros en colegios de la zona y, "si es necesario se pondrá transporte escolar" para facilitar la movilidad a las familias.

La Consejería de Educación sostiene que se sumará una clase de 3 años en el CEIP Olivar de Quinto -colegio más cercano al de Entrenúcleos- distribuirá a otros en colegios de la zona y, "si es necesario se pondrá transporte escolar"

Una de las madres afectadas explica a El Correo de Andalucía que la principal reclamación de las familias es que se abra una cuarta línea en el CEIP Entrenúcleos. “Desde la dirección me han dicho que no tienen capacidad para abrirla. No sabemos si nos mandarán a otra zona de influencia, como Dos Hermanas, o si abrirán otra línea en un colegio con capacidad. Nuestra queja es que no podemos ir a nuestra primera opción y eso nos dificulta bastante la vida. Tendremos que coger el coche”, lamenta.

Ante este escenario, un grupo de padres y madres afectados ha decidido organizarse para trasladar su situación a la Delegación Territorial de Educación. El próximo viernes tienen previsto reunirse con un representante de la institución para abordar el problema y plantear posibles soluciones. Para las familias, la falta de plazas evidencia una realidad que el barrio lleva tiempo arrastrando: Entrenúcleos crece, pero sus servicios públicos no avanzan al mismo ritmo.

Esa es, al menos, la voluntad expresada tanto por el Ayuntamiento de Dos Hermanas como por la Junta de Andalucía. En Entrenúcleos está en marcha la construcción de un colegio con capacidad para 675 plazas escolares, repartidas entre 225 de Infantil y 450 de Primaria. La Junta adjudicó en febrero la segunda fase del centro con el objetivo, precisamente, de responder a la demanda de escolarización de esta zona residencial en expansión. Por el momento, las familias miran a 2027, fecha en la que está prevista la finalización de las obras.

Sin plazas en los colegios más cercanos a Entrenúcleos

El problema no se limita al colegio del barrio. Los centros más cercanos a Entrenúcleos, que muchas familias marcaron como segunda opción, tampoco disponen de vacantes suficientes. En el colegio concertado Giner de los Ríos hay cuatro familias sin plaza; en los Escolapios de Montequinto se han quedado fuera 25 alumnos; y en el San Alberto Magno, también concertado, otra familia no ha conseguido plaza. En total, alrededor de 90 alumnos de la zona no han obtenido plaza en el centro elegido como primera opción.

“Hemos tenido que hacer un estudio, llamando colegio por colegio, para saber qué plazas tenían libres”, sostiene una de las madres afectadas. Según explica, existen colegios de Montequinto con vacantes, como el CEIP Luis Cernuda, el Gloria Fuertes o el Poetas Andaluces, pero se encuentran más alejados del barrio. “Están a varios minutos en coche y eso nos cambia la vida”, comenta con resignación.

Los padres piden que se revisen los expedientes de los menores admitidos

La elevada demanda registrada en el CEIP Entrenúcleos ha llevado a algunas familias que se han quedado sin plaza a solicitar una revisión de los expedientes de los menores admitidos. Según ha podido saber este periódico, los afectados estudian pedir que se compruebe la documentación presentada en el proceso de escolarización, especialmente la relativa al domicilio familiar, la renta y los criterios de baremación.

“Sospechamos que puede haber casos en los que no se haya presentado la documentación de forma correcta”, señalan algunas familias, que piden a la Administración que verifique si todos los solicitantes cumplen los requisitos por los que han obtenido puntuación. “Creemos que puede haber irregularidades con el padrón, con familias que no viven realmente en la zona, pero empadronan a los niños en domicilios de familiares para obtener más puntos”, critican.

Las familias insisten en que su reclamación no busca señalar a nadie en concreto, sino garantizar que el procedimiento se ha realizado con todas las garantías. Mientras tanto, reclaman una solución urgente que permita a los menores estudiar cerca de sus casas y evite que el crecimiento de Entrenúcleos termine convirtiéndose en un problema cotidiano para quienes han elegido el barrio para formar una familia.

La falta de plazas escolares se ha convertido así en el primer gran síntoma de un barrio que avanza más rápido que sus servicios. Entrenúcleos nació como una de las grandes zonas de expansión de Dos Hermanas, pero su consolidación como barrio residencial exige ahora algo más que viviendas: colegios, infraestructura y una planificación que venga de las administraciones y que sea capaz de anticiparse a la llegada de nuevas familias.