Expertos de Quirónsalud de Sevilla: "La obesidad es una enfermedad, no una falta de voluntad"

El próximo lunes 25 de mayo, los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa organizan la ‘Jornada de Pacientes: Entender la obesidad para vivir mejor’, centrada en la importancia del abordaje integral de la obesidad, una enfermedad crónica y multifactorial que requiere de un enfoque multidisciplinar y personalizado.

El encuentro, que cuenta con la colaboración de Lilly y Novo Nordisk, reunirá a especialistas en el tratamiento de la obesidad de ambos hospitales para ofrecer una visión completa y actualizada sobre el tratamiento médico-quirúrgico de la obesidad, poniendo el foco tanto en los avances terapéuticos como en la importancia del acompañamiento al paciente durante todo el proceso y la adopción de hábitos de vida saludables para el buen resultado del tratamiento.

La jornada tendrá un carácter estrictamente divulgativo, con idea de visibilizar la realidad de las personas que viven con obesidad y poner el foco en la necesidad de entender esta enfermedad desde una perspectiva global. Para ello, se analizarán aspectos relacionados con la cirugía bariátrica, la endocrinología, la nutrición, la actividad física y el apoyo psicológico, evidenciando el enfoque multidisciplinar de esta patología como clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes con obesidad.

Datos de interés Salón de Actos del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón: Ed. Palacete, junto al Hospital de Día Quirónsalud Ave María en la Av. De la Palmera, 53, entrada por C/ Francisco Murillo)

Ed. Palacete, junto al Hospital de Día Quirónsalud Ave María en la Av. De la Palmera, 53, entrada por C/ Francisco Murillo) Horario: 16:00 a 18:20 horas. La asistencia es gratuita previa inscripción hasta completar aforo: Formulario de inscripción en este enlace.

La obesidad como enfermedad crónica: el desafío del abordaje multidisciplinar

A lo largo del mismo día 25 de mayo, también se desarrollará la acción ‘El peso de lo invisible’, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00, en la entrada principal del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla.

Con esta acción se busca concienciar sobre esta enfermedad, sensibilizar a la población, promover su abordaje integral y luchar contra los estigmas asociados. Los asistentes podrán conocer su composición corporal y fuerza muscular mediante una báscula de bioimpedancia profesional y un dinamómetro. Además, los asistentes recibirán un informe personalizado con sus datos de salud y tendrán orientación en salud metabólica y hábitos saludables por parte de personal sanitario especializado en endocrinología y nutrición, de forma totalmente gratuita.

‘El Peso de lo Invisible’ es una iniciativa impulsada en el año 2024 por la empresa médica Lilly, con el aval de la Sociedad Española para el Estudio de Obesidad (SEEDO) y de Asociación Nacional de Personas que Viven con Obesidad (ANPO), para concienciar a la población sobre la realidad de la obesidad, luchando contra los mitos y prejuicios asociados a las personas que conviven con ella.