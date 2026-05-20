Gratis y desde este jueves: salen las entradas de las visitas teatralizadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar

El Ayuntamiento de Sevilla vuelve a poner en marcha visitas al Real Alcázar en torno a la boda del emperador Carlos V e Isabel de Portugal por la conmemoración del 500 aniversario de este enlace histórico celebrado en Sevilla. Tras el éxito de las visitas guiadas en enero, a través del Alcázar se lanza un programa de visitas teatralizadas que comenzarán por la Puerta del León y finalizarán por la Puerta del Apeadero del Patio de Banderas.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, asegura que "con esta iniciativa queremos poner en relieve los espacios de este monumento vinculados a aquel acontecimiento histórico, acercando a los sevillanos uno de los capítulos más universales de la historia de nuestra ciudad y de la historia de España, a la par que reforzamos la difusión del patrimonio del Real Alcázar con un formato didáctico, accesible y de calidad".

Visitas teatralizadas en el Real Alcázar inspiradas en la boda de Carlos V / Ayuntamiento de Sevilla

Visitas gratuitas desde el 21 de mayo al Alcázar

El pistoletazo de salida de estas visitas tendrá lugar este jueves. Se han organizado seis pases especiales y gratuitos los días 21, 22 y 23 de mayo (dos cada día, a las 21.00 y a las 22.15 horas), en los que se recreará la boda imperial de Carlos V e Isabel de Portugal en el Salón de Embajadores.

A partir de la próxima semana, y hasta finales de octubre, ya serán de pago. El Real Alcázar acogerá cada jueves y viernes estas visitas teatralizadas, protagonizadas por actores de Teatro Clásico de Sevilla, que permitirán al público adentrarse en el siglo XVI a través de estancias clave del monumento.

Horarios y duración de las visitas al Alcázar

Para estos pases especiales, que tienen una duración de 75 minutos, el acceso se realizará por la Puerta del Apeadero del Patio de Banderas. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web oficial del Real Alcázar, www.alcazarsevilla.org, desde este martes 19 de mayo. El precio será de 15 euros para las visitas teatralizadas, mientras que la representación especial de la boda imperial de los días 21, 22 y 23 de mayo será gratuita.

"El Real Alcázar vuelve a demostrar que es un espacio vivo, capaz de unir historia, patrimonio y creación escénica para ofrecer al público una experiencia singular en torno a una efeméride fundamental para Sevilla. Con esta programación, desde el Ayuntamiento de Sevilla seguimos ofreciendo experiencias culturales de primer nivel para nuestros vecinos, reforzando el vínculo entre la ciudad y su patrimonio e historia, y generando iniciativas de interés en torno a una efeméride que marcó la historia de España", ha valorado Bueno.

Visitas teatralizadas en el Real Alcázar inspiradas en la boda de Carlos V / Ayuntamiento de Sevilla

Una conmemoración con amplia programación cultural

La boda de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada el 11 de marzo de 1526 en el Real Alcázar, es el eje de una amplia agenda conmemorativa organizada por el Ayuntamiento de Sevilla. El programa incluye congresos internacionales, exposiciones, espectáculos audiovisuales, visitas teatralizadas, talleres, rutas turísticas y concursos.

En estos últimos meses ya han tenido lugar actividades como el mapping, el congreso internacional Las bodas de Carlos V en Sevilla o el desfile. Y se convocarán paralelamente tres concursos que recojan el espíritu de esta celebración y sirvan para poner en valor el talento de los artistas sevillanos e impulsar su promoción:

Concurso de fotografía : con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros.

: con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros. Concurso de poesía : también con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros.

: también con 3.000 euros al primer premio y dos menciones especiales dotadas con 1.000 euros. Concurso de Artes Plásticas El clavel. La flor de Carlos V e Isabel de Portugal: Este concurso se convocará de la mano de la Asociación Gremial del Arte Sacro, y servirá para poner en valor la llegada a Europa desde oriente de esta flor, con motivo de la boda imperial. Este certamen contará con una única obra premiada con 5.000 euros.

De la misma manera, en el segundo trimestre del año se celebrarán cinco talleres basados en la gastronomía, la música, la medicina o la moda en la época. Cada taller tendrá una capacidad de 150 personas: taller de vestuario en la época de Carlos V; taller de Cocina en el siglo XVI; taller de Música y Danza Renacentista; taller del Boticario. La medicina en la época del Emperador; taller del Lutier.

Se llevará a cabo la reedición del libro La Boda del Emperador, que Juan de Mata Carriazo escribió en 1958. Una obra que, pese a su reedición en 1997, está agotada, y que esta efeméride será el impulso para estrenar nuevas pastas. En esta línea, se presentará en el primer trimestre del año la exposición Los viajes en la Edad Media y el Renacimiento. La época de Carlos V. Esta exposición está llamada a devolver su ADN original a la Casa de la Contratación, donde se albergarán, de forma permanente, documentos cartográficos de esta época de continuos descubrimientos geográficos, gracias a impresionantes gestas de marinos y aventureros europeos que cambiaron el curso de la Historia.