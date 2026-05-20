"¡Jesús, te lo pago ahora cuando llegue a casa!": el comercio de barrio de Sevilla se adapta al Bizum

Desde este lunes, se pueden realizar pagos mediante Bizum en el comercio local. La popular plataforma de pago móvil ya ha comenzado a implantarse en muchos establecimientos de toda la comunidad andaluza, permitiendo así a los clientes pagar directamente desde su teléfono móvil en tiendas, bares y pequeños negocios, de la misma forma que ya hacían con su tarjeta o efectivo.

La medida, que está aterrizando de manera progresiva según la visión de cada banco y establecimiento, busca en definitiva facilitar las compras rápidas y adaptarse a unos hábitos de consumo cada vez más digitales. En barrios como el de Triana en Sevilla, muchos comerciantes ya empiezan a prepararse para un sistema que promete agilizar los pagos y reducir el uso del dinero en metálico.

"Este pago lo veo más de barrio. El banco no nos cobra más comisiones, al menos por el momento" nos cuenta Jesús, el dueño de una carnicería de Triana. El charcutero explica cómo ya llevaba tiempo usando este medio de pago con su clientela más asidua, debido a que es más fácil "fiar" los pagos a los clientes que no llevan dinero encima, pero que al pasar por su establecimiento recuerdan tener algo que comprarle. "Los clientes me dicen ¡Jesús te lo pago ahora cuando llegue a casa!, y es más cómodo para todos. Se ha hecho de toda la vida, pero ahora a través este sistema moderno". Si le preguntamos por si le aporta seguridad, Jesús responde de manera rápida: Confía en este método con su gente de siempre. "A otros que no conozco o es la primera vez que me compran, no les dejo irse sin que me hayan pagado, y ahí me siento más seguro si lo hacen mediante tarjeta o efectivo". En cuanto a posibles fraudes, el carnicero confiesa cómo a día de hoy todavía no se muestra demasiado receloso, pero que es consciente de que tras esta nueva posibilidad, siempre habrá quien "saque a relucir la picaresca".

La nueva alternativa de pago puede parecer íntegramente enfocada a las nuevas generaciones, pero Jesús nos desvela cómo la gente mayor acaba por sorprender: "Con los clientes mayores yo me quedo sorprendido. "Tengo abuelas que me pagan hasta con el móvil, no lo hago ni yo y ellas están más puestas que nadie". En 'Carnicería Jesús e Hijos' ya se puede pagar mediante Bizum si así se desea.

Por su parte, en la frutería 'La Casa de Las Frutas', Daniel no tiene claro si este método de pago beneficiará en demasía, o no, a los pequeños negocios como el suyo. "El banco nos cobra lo mismo, así que no sé si notaremos una diferencia". Esta frutería resulta ser otro caso de establecimiento en el que mucho antes de la implementación oficial de esta posibilidad, ya aceptaba que sus clientes pagaran mediante la aplicación móvil. Daniel tiene indicado en su local que el pago mínimo aceptado con tarjeta o Bizum es de 5 euros, mediante lo que pretende evadir las posibles estafas.

Muy distante es la visión si nos desplazamos hasta la 'Papelería Martín Triana', a tan sólo unas calles adelante. Toñi se muestra muy tajante: "No, nosotros no nos hemos adaptado a esta medida. No estoy de acuerdo con lo que es el Bizum, no me gusta, sé que es algo muy cómodo para la gente pero yo prefiero que o bien paguen con tarjeta o en efectivo". Por el momento, la medida puede implementarse pero no es obligatoria para los comercios, por lo que casos como el de esta librería van a poder seguir optando por no sumarse al carro de los nuevos métodos de pago.

La Papelería Martín Triana en el barrio de Los Remedios / Emma Rocha

Al preguntarle por el futuro, la librera asume rezagada la idea de que poco a poco, el dinero en efectivo va a acabar por desaparecer. "Seguramente que sí. Y tendremos que adaptarnos cuando llegue el momento, como a todo." "Ya te digo yo a ti que la que más pagará en los comercios con Bizum va a ser la gente joven".

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Aunque no todos los negocios tendrán disponible esta opción desde el primer día y alguno sigue mostrándose reticente, el objetivo de la medida resulta ser que pagar con Bizum en un comercio se convierta en algo cotidiano durante los próximos meses, especialmente entre los clientes más jóvenes y acostumbrados al uso del móvil para gestionar su día a día.